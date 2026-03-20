Il remake di Resident Evil Code: Veronica avrà gli stessi director di RE2 e RE4?

Il remake di Resident Evil Code: Veronica avrà gli stessi director di Resident Evil 2 e Resident Evil 4, ovverosia Kazunori Kadoi e Yasuhiro Anpo: lo ha rivelato il noto leaker Dusk Golem, che come sappiamo è piuttosto attendibile quando si tratta di produzioni horror giapponesi.

Si tratta chiaramente di nomi che forniscono determinate garanzie sulla riuscita e sulla qualità del progetto, visto che finora l'unico rifacimento che si è rivelato al di sotto delle aspettative è stato quello di Resident Evil 3, diretto sì da Anpo ma nell'ambito di una squadra che includeva anche altri tre nomi: Kiyohiko Sakata, Yasuhiro Seto e Yukio Ando.

Riuscirà il remake di Resident Evil Code: Veronica, peraltro non ancora annunciato ufficialmente da Capcom, a ottenere un successo simile a quello di Requiem? Secondo Dusk Golem è difficile che accada, visto che il nuovo capitolo è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico e si pone appunto come una novità per la serie.

Nello specifico, Resident Evil Requiem ha venduto oltre sei milioni di copie nel giro di un paio di settimane, imponendosi come l'episodio che ha raggiunto più velocemente di tutti questo traguardo e fissando dunque un nuovo record.