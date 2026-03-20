0

Molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi

Esattamente come accaduto con No Way Home, molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi rispetto a ciò che si vede effettivamente nel film.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/03/2026
Una scena dal trailer di Spider-Man: Brand New Day

Alla luce di quanto accaduto con No Way Home, molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi effettivamente presenti nel film, ma che Sony e Marvel stanno cercando di tenere celati per fare una sorpresa agli spettatori.

Una scena in particolare, verso la fine del video, restituisce la sensazione di essere stata manipolata: quella in cui Spider-Man si scaglia contro un gruppo di ninja, alcuni dei quali però sembrano puntare a un altro bersaglio posizionato più in basso, dove però non c'è nulla. Almeno nel trailer.

Il sospetto di diversi utenti è che sotto Spider-Man ci sia in realtà almeno un altro personaggio, e fra le ipotesi più gettonate ci sono Hulk (del resto il Bruce Banner di Mark Ruffalo è nel film), la misteriosa figura interpretta da Sadie Sink (che qualcuno pensa possa essere Typhoid Mary) oppure il Daredevil di Charlie Cox.

Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italiano Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italiano

Come detto, queste teorie si basano su precedenti noti e strategie consolidate per cercare di non mostrare troppo nei trailer e lasciare appunto che gli spettatori possano trovarsi di fronte a una sorpresa durante la visione del film.

Nel frattempo il trailer è da record

Quale che sia la verità sui personaggi effettivamente presenti nelle sequenze, il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha battuto un record appartenente a GTA 6, superando quota 500 milioni di visualizzazioni nelle prime dodici ore.

Si tratta di numeri straordinari, che confermano l'eccezionale popolarità del personaggio interpretato da Tom Holland e lasciano presagire un grande successo al botteghino anche per questo quarto capitolo, dopo gli eccellenti risultati di No Way Home.

#Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi