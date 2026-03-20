Alla luce di quanto accaduto con No Way Home, molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi effettivamente presenti nel film, ma che Sony e Marvel stanno cercando di tenere celati per fare una sorpresa agli spettatori.

Una scena in particolare, verso la fine del video, restituisce la sensazione di essere stata manipolata: quella in cui Spider-Man si scaglia contro un gruppo di ninja, alcuni dei quali però sembrano puntare a un altro bersaglio posizionato più in basso, dove però non c'è nulla. Almeno nel trailer.

Il sospetto di diversi utenti è che sotto Spider-Man ci sia in realtà almeno un altro personaggio, e fra le ipotesi più gettonate ci sono Hulk (del resto il Bruce Banner di Mark Ruffalo è nel film), la misteriosa figura interpretta da Sadie Sink (che qualcuno pensa possa essere Typhoid Mary) oppure il Daredevil di Charlie Cox.

Come detto, queste teorie si basano su precedenti noti e strategie consolidate per cercare di non mostrare troppo nei trailer e lasciare appunto che gli spettatori possano trovarsi di fronte a una sorpresa durante la visione del film.