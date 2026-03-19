Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha battuto un record del trailer di GTA 6

Spider-Man: Brand New Day si è finalmente mostrato al mondo con un trailer ufficiale e pare che abbia subito ottenuto un successo enorme, tanto grande da riuscire a battere un record detenuto in precedenza da GTA 6.
Precisamente, parliamo del record di visualizzazioni ottenute in 24 ore dopo la pubblicazione online.
Il record di Spider-Man: Brand New Day
Non abbiamo ancora dei dati ufficiali da parte di Sony, ma Global Box Office segnala che il teaser di Spider-Man: Brand New Day ha ottenuto oltre 500 milioni di visualizzazioni, battendo il record di GTA 6 in sole 12 ore.
Ricordiamo infatti che il videogioco di Rockstar Games, previsto per novembre 2026, aveva ottenuto un record di 475 milioni di visualizzazioni nel suo primo giorno online. Spider-Man: Brand New Day lo ha superato con facilità.
Uno dei motivi del successo del trailer di Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere legato alla particolare strategia di marketing di Sony, che ha collaborato con una serie di influencer che hanno pubblicato video di 2 secondi ogni ora per ventiquattro ore, fino alla pubblicazione del trailer completo.
Questo ha probabilmente incuriosito molte persone che hanno voluto vedere il trailer immediatamente. Al di là di tutto, il trailer è impressionante per la densità di personaggi ed eventi che sembra promettere. Potete vederlo qui, in italiano.