Chi critica DLSS 5 è "fuori di testa", un producer di Epic Games spiega perché

Jean Pierre Kellams, tech lead producer di Epic Games ha detto fondamentalmente che chi critica DLSS 5 è fuori di testa, specie laddove si sostenga che questa tecnologia non sia migliorativa o vada a rovinare la direzione artistica di un gioco.
"Tutti voi che state criticando DLSS 5 come se non migliorasse l'aspetto o rovinasse la direzione artistica, siete assolutamente fuori di testa", ha scritto Kellams. "I miglioramenti in termini di illuminazione e shading sono pazzeschi. Se questa demo fosse stata presentata come un reveal di hardware next-gen e non come 'IA', impazzireste come è successo con Watch Dogs."
"Capisco che alcune persone molto 'rumorose' non amino l'intelligenza artificiale, ma indovinate un po'? La tecnologia non si cura se vi piace o no. È uno strumento. L'IA non sta arrivando, è già qui. Stamattina il mio oncologo mi parlava di tutti i modi in cui sta aiutando la ricerca e il trattamento del cancro."
"Non siamo lontani dal giorno in cui non sarà mai stato così facile trasformare in realtà i sogni che avete in testa. Siete così ignoranti da non riconoscere cosa potrà fare questa tecnologia per gli sviluppatori che si trovano ai margini dell'industria? O per qualsiasi settore?"
Un progresso inevitabile
Dopo le parole del CEO di NVIDIA, secondo cui i giocatori sbagliano di grosso nel criticare DLSS 5, Kellams ha fatto un discorso generale sulla tecnologia e sul progresso, e su come il loro avanzamento sia inevitabile in qualsiasi settore.
"Sì, lo capisco. La transizione che causerà nell'economia sarà dolorosa per alcune persone, proprio come fu doloroso quando internet distrusse il business della vendita per corrispondenza. O come fu doloroso quando i telefoni cellulari eliminarono la maggior parte del business delle linee fisse nel paese. O come fu doloroso quando i produttori di candele furono messi fuori mercato da Edison", ha continuato il producer.
"Per esempio, cosa pensate sia più probabile: che l'intero mondo industrializzato metta da parte improvvisamente i propri interessi personali per fermare il cambiamento climatico, oppure che modelli di intelligenza artificiale, lavorando insieme agli scienziati, trovino nuovi modi per rimuovere il carbonio dall'atmosfera? Spoiler: è la seconda."
"Comunque, per concludere il mio sfogo, forse è meglio smettere di stare sempre online a lamentarsi in modo miope di incredibili progressi tecnologici che non si comprendono appieno", ha concluso Kellams, per poi lanciare un ultimo appello.
"Potete per favore smettere di ascoltare influencer che non hanno mai creato un videogioco in vita loro e che vi dicono come dovrebbero essere fatti i videogiochi? Possono creare contenuti divertenti, possono essere piacevoli da guardare, ma solo perché sono popolari non significa che abbiano ragione. Guardo molto YouTube, eppure di certo non vado in giro a dire agli altri come fare buoni video su YouTube."