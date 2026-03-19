Chi critica DLSS 5 è "fuori di testa", un producer di Epic Games spiega perché

Jean Pierre Kellams, tech lead producer di Epic Games ha detto fondamentalmente che chi critica DLSS 5 è fuori di testa, specie laddove si sostenga che questa tecnologia non sia migliorativa o vada a rovinare la direzione artistica di un gioco.

"Tutti voi che state criticando DLSS 5 come se non migliorasse l'aspetto o rovinasse la direzione artistica, siete assolutamente fuori di testa", ha scritto Kellams. "I miglioramenti in termini di illuminazione e shading sono pazzeschi. Se questa demo fosse stata presentata come un reveal di hardware next-gen e non come 'IA', impazzireste come è successo con Watch Dogs."

"Capisco che alcune persone molto 'rumorose' non amino l'intelligenza artificiale, ma indovinate un po'? La tecnologia non si cura se vi piace o no. È uno strumento. L'IA non sta arrivando, è già qui. Stamattina il mio oncologo mi parlava di tutti i modi in cui sta aiutando la ricerca e il trattamento del cancro."

"Non siamo lontani dal giorno in cui non sarà mai stato così facile trasformare in realtà i sogni che avete in testa. Siete così ignoranti da non riconoscere cosa potrà fare questa tecnologia per gli sviluppatori che si trovano ai margini dell'industria? O per qualsiasi settore?"