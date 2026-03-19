NVIDIA DLSS 5, Digital Foundry fa dietrofront dopo le polemiche: "avremmo dovuto aspettare"

Digital Foundry ha fatto dietrofront sul DLSS 5 dopo le polemiche e i tanti commenti negativi al video in cui due esponenti della testata inglese parlavano con entusiasmo della nuova tecnologia NVIDIA, mostrata loro con una demo alla GTC 2026.

"Abbiamo pubblicato troppo in fretta, quando invece avremmo avuto bisogno di tempo per elaborare tutto ciò che avevamo visto", si legge nel loro articolo. Che degli appassionati ed esperti di tecnologia restino impressionati da ciò che il DLSS 5 può fare crediamo sia normale, per inciso, ma le preoccupazioni espresse da utenti e sviluppatori hanno spinto Digital Foundry a rivedere il proprio giudizio.

"Eravamo entusiasti di ciò che abbiamo visto nella nostra demo privata, e la portata e l'ambizione della tecnologia NVIDIA sono sorprendenti. Di fatto, l'azienda ha creato una soluzione di intelligenza artificiale generativa video-to-video diversa da qualsiasi altra. Non ha accesso agli asset originali del gioco, alla geometria, alla profondità o ai metadati per materiale, eppure riesce comunque a produrre immagini con una precisione e una coerenza notevoli."

"Mettendo per un attimo da parte i volti, bisogna dire che le scene con personaggi sottoesposti, materiali piatti o ombre di contatto deboli acquisiscono profondità e tridimensionalità credibili. Riflessi, ombre e reazioni dei materiali ci avvicinano di un passo al look del rendering offline", si legge ancora nell'articolo.

"Anche il rendering dei capelli è impressionante. Elaborare l'illuminazione dei singoli fili in path tracing è estremamente costoso per la GPU, ma in DLSS 5 si possono vedere capelli dall'aspetto più naturale e comparabile a una fotografia reale."