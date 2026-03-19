Fatal Fury: City of the Wolves svela la data di uscita del DLC con Blue Mary

SNK ha annunciato che Blue Mary sarà la prossima lottatrice ad unirsi al già ricco e variegato roster di Fatal Fury: City of the Wolves con parte delle nuove aggiunte della Season 2.
Il debutto del personaggio è fissato al 26 marzo. Ovviamente per l'occasione è stato pubblicato un trailer che mette in mostra lo stile di combattimento del nuovo personaggio e che potrete visualizzare qui sotto.
Un agente speciale che usa il Commando Sambo
"Agente speciale attiva a South Town. Dopo aver chiuso un altro caso, Blue Mary decide di prendersi una pausa più che meritata... finché l'eredità di Geese e le Sacre Pergamene non la costringono a cambiare rotta. Nemici avvisati: finire nella sua tela significa solo una cosa - sperare di riuscire ad andarsene sulle proprie gambe."
Blue Mary utilizza una versione personalizzata del Commando Sambo, una brutale arte marziale russa sviluppata negli anni '20 dall'Armata Rossa, che fonde judo, lotta e tecniche per scenari di combattimento reale. È letale proprio come sembra, basta dare uno sguardo al trailer qui sopra.
Blue Mary fa parte dei personaggi inclusi nel Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, venduto al prezzo di 19,99 euro. Oltre a lei, nei mesi scorsi sono arrivati anche Kim Jae Hoon, Nightmare Geese, mentre nei prossimi mesi è previsto il debutto di Wolfgang Krauser ad aprile e altri due lottatori aggiuntivi a maggio e giugno.