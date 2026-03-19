Fatal Fury: City of the Wolves svela la data di uscita del DLC con Blue Mary

SNK ha annunciato che Blue Mary sarà la prossima lottatrice ad unirsi al già ricco e variegato roster di Fatal Fury: City of the Wolves con parte delle nuove aggiunte della Season 2.

Il debutto del personaggio è fissato al 26 marzo. Ovviamente per l'occasione è stato pubblicato un trailer che mette in mostra lo stile di combattimento del nuovo personaggio e che potrete visualizzare qui sotto.