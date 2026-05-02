Fatal Fury: City of the Wolves rivela l'ultimo personaggio del Season Pass 2

Ebbene, chi si cela dietro la maschera in Fatal Fury: City of the Wolves? È chiaro ed evidente che stavolta a impersonare Mr. Karate c'è Robert Garcia , e i possessori del Season Pass 2 potranno ottenere questa inedita versione del personaggio entro la fine del mese.

Successivamente proprio Ryo ha assunto la medesima identità , diventando Mr. Karate II e lottando con la maschera in alcuni titoli di SNK, come ad esempio The King of Fighters: Maximum Impact.

Tuttavia chi c'è stavolta dietro quel lungo naso rosso? Come probabilmente ricorderete, Mr. Karate era il boss finale dell'originale Art of Fighting , e sconfiggendolo si scopriva che a impersonare lo spietato guerriero era nientemeno che Takuma Sakazaki, il padre di Ryo e Yuri.

SNK ha rivelato l'ultimo personaggio del Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves , e si tratta di un grande ritorno: Mr. Karate , il potentissimo maestro di arti marziali che cela la propria identità indossando un'inquietante maschera da tengu.

E poi si chiude in bellezza con Kenshiro

Con l'annuncio di Mr. Karate, la line-up del Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves è completa: ad aprile è toccato a Wolfgang Krauser entrare a far parte del roster del gioco, mentre a giugno sarà la volta di Kenshiro.

I personaggi aggiunti in precedenza sono invece Kim Jae Hoon, Nightmare Geese e Blue Mary: una selezione che punta a offrire una grande varietà di stili e design, attingendo anche e soprattutto dalla lunga tradizione dei boss finali dell'universo SNK.