Fatal Fury: City of the Wolves rivela l'ultimo personaggio del Season Pass 2

SNK ha rivelato l'ultimo personaggio del Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, e si tratta di un grande ritorno: Mr. Karate, il potentissimo maestro di arti marziali che cela la propria identità indossando un'inquietante maschera da tengu.
Tuttavia chi c'è stavolta dietro quel lungo naso rosso? Come probabilmente ricorderete, Mr. Karate era il boss finale dell'originale Art of Fighting, e sconfiggendolo si scopriva che a impersonare lo spietato guerriero era nientemeno che Takuma Sakazaki, il padre di Ryo e Yuri.
Successivamente proprio Ryo ha assunto la medesima identità, diventando Mr. Karate II e lottando con la maschera in alcuni titoli di SNK, come ad esempio The King of Fighters: Maximum Impact.
Ebbene, chi si cela dietro la maschera in Fatal Fury: City of the Wolves? È chiaro ed evidente che stavolta a impersonare Mr. Karate c'è Robert Garcia, e i possessori del Season Pass 2 potranno ottenere questa inedita versione del personaggio entro la fine del mese.
E poi si chiude in bellezza con Kenshiro
Con l'annuncio di Mr. Karate, la line-up del Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves è completa: ad aprile è toccato a Wolfgang Krauser entrare a far parte del roster del gioco, mentre a giugno sarà la volta di Kenshiro.
I personaggi aggiunti in precedenza sono invece Kim Jae Hoon, Nightmare Geese e Blue Mary: una selezione che punta a offrire una grande varietà di stili e design, attingendo anche e soprattutto dalla lunga tradizione dei boss finali dell'universo SNK.