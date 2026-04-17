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Fatal Fury: City of the Wolves presenta Wolfgang Krauser con un intenso trailer

Wolfgang Krauser è il quarto personaggio del Season Pass 2 di Fatal Fury: City of the Wolves, ed è stato presentato con un trailer particolarmente intenso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/04/2026
Wolfgang Krauser in Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves
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Il nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves presenta Wolfgang Krauser, il temibile boss finale del classico Fatal Fury 2 che torna come quarto personaggio del Season Pass 2: sarà disponibile a partire dal 24 aprile.

Guerriero tedesco di discendenza nobile e dalla statura imponente, Krauser è soprannominato non a caso "Imperatore delle Tenebre" e il suo gusto per l'opera viene ribadito nel video che lo introduce ai giocatori di City of Wolves, visto che lo scenario in cui combatte è il palcoscenico di un teatro classico gremito di spettatori.

Scomparso dalle scene per anni e creduto morto per via delle voci diffuse dal suo stesso figlio, il combattente è pronto a reclamare ciò che ritiene suo ed è determinato a sfruttare l'occasione del nuovo torneo di arti marziali per tornare in scena e imporre la propria devastante potentza.

L'ultimo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves accusato di essere fatto con l'IA, mod lascia in segno di protesta L'ultimo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves accusato di essere fatto con l'IA, mod lascia in segno di protesta

Krauser sarà protagonista di contenuti dedicati sia nella modalità Arcade che negli Episodes of South Town: nella prima punterà a ristabilire il proprio dominio assoluto, cercando vendetta contro Terry Bogard, mentre negli Episodes of South Town sarà possibile seguire il suo percorso fra le strade della città per capire come il mondo sia cambiato durante la sua assenza.

Aggiornamento in arrivo

In attesa dell'arrivo di Kenshiro, atteso a giugno, i giocatori di Fatal Fury: City of the Wolves potranno godere di un nuovo e importante aggiornamento in concomitanza con il debutto di Wolfgang Krauser, dunque il 24 aprile.

Pensato per celebrare il primo anniversario del picchiaduro, l'update verrà presentato nel corso di una speciale diretta che verrà trasmessa su YouTube il 23 aprile, con i doppiatori Takashi Kondo e Chika Anzai che si occuperanno di svelare tutti i dettagli.

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