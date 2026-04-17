Fatal Fury: City of the Wolves presenta Wolfgang Krauser con un intenso trailer

Il nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves presenta Wolfgang Krauser, il temibile boss finale del classico Fatal Fury 2 che torna come quarto personaggio del Season Pass 2: sarà disponibile a partire dal 24 aprile.

Guerriero tedesco di discendenza nobile e dalla statura imponente, Krauser è soprannominato non a caso "Imperatore delle Tenebre" e il suo gusto per l'opera viene ribadito nel video che lo introduce ai giocatori di City of Wolves, visto che lo scenario in cui combatte è il palcoscenico di un teatro classico gremito di spettatori.

Scomparso dalle scene per anni e creduto morto per via delle voci diffuse dal suo stesso figlio, il combattente è pronto a reclamare ciò che ritiene suo ed è determinato a sfruttare l'occasione del nuovo torneo di arti marziali per tornare in scena e imporre la propria devastante potentza.

Krauser sarà protagonista di contenuti dedicati sia nella modalità Arcade che negli Episodes of South Town: nella prima punterà a ristabilire il proprio dominio assoluto, cercando vendetta contro Terry Bogard, mentre negli Episodes of South Town sarà possibile seguire il suo percorso fra le strade della città per capire come il mondo sia cambiato durante la sua assenza.