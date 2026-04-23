Svelati i dettagli dell'aggiornamento Wolves' Destiny di Fatal Fury: City of the Wolves, che arriva con un taglio di prezzo

Tutte le novità

Il piatto forte dell'aggiornamento è indubbiamente l'introduzione di "Wolves' Destiny", che rappresenta un unicum: è infatti la prima vera modalità storia mai realizzata per la serie.

"In Wolves' Destiny, inizia la feroce battaglia tra l'Imperatore Krauser, appena tornato, e l'Imperatore di Second South, Kain... Sii testimone di questa lotta per il potere in tutta la sua gloria!" racconta la descrizione ufficiale. Non si tratterà di un'aggiunta di contorno, ma di un lato narrativo di tutto rispetto, caratterizzato da un copione di oltre 15.000 parole, doppiaggio completo sia in giapponese che in inglese, e ad accompagnare il tutto ci saranno quasi 150 illustrazioni originali inedite. Per celebrare questa nuova modalità, Kain riceverà inoltre un costume esclusivo.

Sul fronte del gameplay e dell'online, l'aggiornamento porta con sé dei graditi ritorni e tante novità. I puristi del genere gioiranno per la reintroduzione delle "Ring Out Battles", mentre per chi predilige i comandi semplificati, lo Smart Style è stato potenziato e permetterà ora di eseguire anche le mosse speciali pesanti.

Per quanto riguarda il multiplayer, debutta il Fighter's Hub, un nuovo spazio unificato pensato per semplificare e gestire tutte le impostazioni dei match online in un unico luogo.

Le sorprese di SNK non riguardano solo i contenuti, ma anche il portafoglio. Per avvicinare nuovi al gioco, Fatal Fury: City of the Wolves sarà scontato fino al 6 maggio a 29,99 euro. Il titolo, ricordiamo, è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC.