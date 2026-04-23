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Ori and the Blind Forest Definitive Edition in sconto su Instant Gaming: prezzo sotto i 5 euro per la versione PC

Il celebre platform di Moon Studios torna in promozione su Instant Gaming con un taglio netto sul prezzo di listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/04/2026
Ori and the Blind Forest
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Nuova offerta per Ori and the Blind Forest Definitive Edition su PC (Steam), disponibile a 3,54 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, sale a 4,32 euro rispetto ai 20 euro di listino, per uno sconto che si attesta intorno al 78%. Il risultato è un prezzo finale sotto i 5 euro per una delle produzioni più apprezzate nel genere platform degli ultimi anni. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Edizione completa e atmosfera distintiva

Non si tratta poi della versione base, ma della Definitive Edition, che include contenuti aggiuntivi e miglioramenti rispetto all'uscita originale. Ori and the Blind Forest è noto per il suo stile artistico e per una struttura di gioco che alterna esplorazione e fasi più tecniche. La Definitive Edition introduce nuove aree, abilità extra e modalità di difficoltà aggiuntive, rendendo l'esperienza più completa.

A questo prezzo, diventa una proposta accessibile sia per chi lo ha perso al lancio sia per chi cerca un titolo narrativo e visivamente curato.

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