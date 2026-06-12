La trama di Resident Evil Veronica verrà modificata, ecco perché

Il discorso si estende peraltro anche alle esperienze più recenti, come Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village e Resident Evil Requiem, che hanno aggiunto ulteriori tasselli alla storia.

Tornando alle modifiche alla trama, il producer ha spiegato che sono state pensate per far percepire ai giocatori in maniera chiara i collegamenti fra le diverse vicende narrate nei remake di Resident Evil 2, 3 e 4.

Nel corso di una sessione di domande e risposte, Hirabayashi ha detto che Capcom considera Code: Veronica un episodio davvero particolare della saga , dotato di un'importanza pari a quella dei capitoli principali.

Il producer Yoshiaki Hirabayashi ha rivelato che la trama di Resident Evil Veronica verrà modificata al fine di integrarsi meglio con la storia del franchise, che nel corso degli anni si è espansa in maniera sostanziale rispetto alle origini.

Il "trucco" della presentazione

Yoshiaki Hirabayashi ha approfittato dell'occasione anche per svelare un "trucco" che è stato utilizzato durante la presentazione di Resident Evil Veronica al Summer Game Fest e che il team di sviluppo ha orchestrato al fine di sorprendere gli spettatori.

Nello specifico, la sequenza iniziale del trailer in prima persona è stata pensata affinché "non fosse immediatamente chiaro il punto di vista da cui si osservava la scena." Solo nel finale, con la rivelazione di Claire Redfield, il progetto ha mostrato la sua identità, confermando che il gioco adotterà una visuale in terza persona.

Un'altra curiosità riguarda infine la decisione di rimuovere la parola "Code" dal titolo del remake, che gli autori hanno preso nel tentativo di semplificare e uniformare il branding della saga.