Il monitor AOC Agon Pro è in offerta su Amazon: risparmia 200€ e acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming AOC Agon Pro che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 25% (200€) per un costo totale e finale d'acquisto di 599,00€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Lo schermo da 32 pollici con risoluzione 3840 x 2160 UHD e pannello QD-OLED garantisce immagini nitide, colori vividi e neri profondi grazie alla tecnologia TrueBlack e al supporto HDR400, che aumenta il contrasto e la gamma dinamica per una resa visiva più realistica.
Ulteriori dettagli sul monitor
Con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta 0,03 ms GtG, questo monitor riduce al minimo sfocature e ritardi, permettendo di seguire con precisione anche le azioni più rapide.
La tecnologia AMD FreeSync Premium e la compatibilità G-Sync sincronizzano la frequenza di aggiornamento del display con la scheda grafica, eliminando strappi e balbettamenti dello schermo, per un gameplay fluido e senza interruzioni. Il monitor dispone di altoparlanti integrati e di un USB Hub.
Il design ergonomico consente la regolazione in altezza, mentre le varie porte di connessione offrono compatibilità con diverse configurazioni. L'AOC Agon Pro AG326UD rappresenta una soluzione ottimale per gamer e professionisti.