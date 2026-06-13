Lo smartphone Google Pixel 10 Pro costa 350 € in meno su Amazon

Lo smartphone Google Pixel 10 Pro è attualmente disponibile su Amazon a 749 € rispetto al prezzo consigliato di 1.099 €, permettendoti di risparmiare fino al 32%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dello smartphone

Questo smartphone è alimentato dal processore proprietario Google Tensor G5, mentre la batteria ha una capacità di 4.870 mAh. Il display è da 6.3" con tecnologia LTPO OLED e risoluzione di 1280 x 2856 pixel. Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento a 120Hz per offrirti un'esperienza convincente e fluida.

Pixel 10 Pro

Il comparto fotografico, invece, si basa su un sensore da 50 MP con apertura f/1.7, mentre la fotocamera frontale è da 42 MP. Lato connettività, lo smartphone supporta le reti 5G, LTE (CA) e HSPA, Bluetooth 6.0 e la gestione di schede telefoniche in formato nanoSIM ed eSIM. Non mancano diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale pensate per aiutarti nella quotidianità.

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