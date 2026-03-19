Fortnite dà il via oggi al Capitolo 7 Stagione 2: Scontro Finale, con The Rock e Bugs Bunny nel Pass Battaglia

La fazione vincente al termine della stagione determinerà anche la ricompensa finale per tutti i giocatori: chi possiede il Pass Battaglia otterrà Fondazione a prova di gelo o Re dei ghiacci esaltato gelato. Questo scontro è accompagnato dalla nuova meccanica Rivalità , che permette a due giocatori di sfidarsi direttamente per guadagnare punti extra per la propria squadra e ottenere armi durante la partita.

Fortnite ha inaugurato oggi una nuova season, la Stagione 2 del Capitolo 7 , intitolata Scontro Finale . I giocatori sono chiamati a schierarsi con la Squadra Fondazione (guidata da un personaggio interpretato da Dwayne Johnson) o con la Squadra Re dei Ghiacci, contribuendo al successo della propria fazione per sbloccare nuove armi, oggetti e ricompense.

Le altre novità principali

Dal 9 aprile arriverà inoltre Arene, una nuova modalità Classificata dedicata ai match con costruzioni. Qui la Rivalità si intensifica con scontri ravvicinati: si potranno affrontare amici in duelli 1v1 oppure partecipare a tornei a eliminazione diretta da 16 giocatori, in singolo o in coppia.

Il Pass Battaglia garantisce l'accesso immediato al costume Re dei ghiacci esaltato. Chi lo ottiene entro il 27 marzo alle 4:59 potrà riscattare in esclusiva lo stile bonus Fondazione tecnologia furtiva e i relativi accessori. Avanzando di livello si sbloccano ricompense premium come la mascotte Principe del gelo, le Calzature ghiacciate del Re dei ghiacci e nuovi costumi, tra cui L'Ordine (Riforgiata), Jules élite e Bugs Bunny.

La stagione introduce anche nuove zone della mappa, come Nuovo Santuario, Fortezza Frigida e Osservatorio Oscuro, insieme a strumenti di movimento inediti: la granata overdrive e il dispiegatore di zipline. Il loot pool è stato quasi completamente rinnovato, con armi come il DMR Vettore 7, i Guanti del Re dei ghiacci e il Ricaricatore del caos. Infine, una nuova funzione permette di essere scelti come piloti del Bus della battaglia, ottenendo PE bonus per l'intera lobby.