L'espansione Mega Splendore di GCC Pokémon Pocket è stata annunciata con un trailer

The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Mega Splendore per GCC Pokémon Pocket, con un coloratissimo trailer che rivela anche la data di uscita del pacchetto: sarà disponibile a partire dal 26 marzo, dunque fra pochi giorni.
Mega Splendore segnerà il ritorno dei Pokémon cromatici, portando con sé un'ondata di carte spettacolari e desiderate che andranno ad arricchire l'esperienza del mobile game con alcune fra le creature più iconiche di sempre, in una veste ancora più rara e scintillante.
Al centro dell'espansione troveremo Pokémon con Mega Evoluzione in versione cromatica, pronti a fare il loro debutto all'interno del gioco: da Mega Gengar-ex cromatico, capace di portare caos spettrale sul campo di battaglia, a Mega Charizard X-ex cromatico, che infiamma letteralmente la scena con la sua presenza imponente.
Mega Splendore non si limiterà tuttavia a introdurre carte visivamente accattivanti: l'espansione rappresenta un ulteriore passo avanti sul piano dell'accessibilità, mettendo a disposizione dei nuovi giocatori un punto d'ingresso immediato.
Si punta forte sui contenuti
L'appena citato focus sull'accessibilità non arriva certamente a caso: come abbiamo riportato nelle scorse settimane, GCC Pokémon Pocket attira nuovi giocatori ma ha difficoltà a mantenerli attivi e i produttori stanno cercando di capire come invertire questa tendenza.
Di certo il ritorno dei Pokémon cromatici, da sempre tra i più ambiti per la loro rarità, andrà ad aggiungere un ulteriore livello di profondità e desiderabilità alla collezione digitale, trasformando ogni apertura di pacchetto in un momento potenzialmente memorabile.