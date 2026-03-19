L'espansione Mega Splendore di GCC Pokémon Pocket è stata annunciata con un trailer

Una immagine di Pokémon Vento e Onda mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon

Mega Splendore segnerà il ritorno dei Pokémon cromatici , portando con sé un'ondata di carte spettacolari e desiderate che andranno ad arricchire l'esperienza del mobile game con alcune fra le creature più iconiche di sempre, in una veste ancora più rara e scintillante.

The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Mega Splendore per GCC Pokémon Pocket , con un coloratissimo trailer che rivela anche la data di uscita del pacchetto: sarà disponibile a partire dal 26 marzo, dunque fra pochi giorni.

Si punta forte sui contenuti

L'appena citato focus sull'accessibilità non arriva certamente a caso: come abbiamo riportato nelle scorse settimane, GCC Pokémon Pocket attira nuovi giocatori ma ha difficoltà a mantenerli attivi e i produttori stanno cercando di capire come invertire questa tendenza.

Di certo il ritorno dei Pokémon cromatici, da sempre tra i più ambiti per la loro rarità, andrà ad aggiungere un ulteriore livello di profondità e desiderabilità alla collezione digitale, trasformando ogni apertura di pacchetto in un momento potenzialmente memorabile.