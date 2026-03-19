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L'espansione Mega Splendore di GCC Pokémon Pocket è stata annunciata con un trailer

The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Mega Splendore per GCC Pokémon Pocket, con un coloratissimo trailer che rivela la data di uscita del pacchetto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/03/2026
Una carta dell'espansione Mega Splendore per GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
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The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Mega Splendore per GCC Pokémon Pocket, con un coloratissimo trailer che rivela anche la data di uscita del pacchetto: sarà disponibile a partire dal 26 marzo, dunque fra pochi giorni.

Mega Splendore segnerà il ritorno dei Pokémon cromatici, portando con sé un'ondata di carte spettacolari e desiderate che andranno ad arricchire l'esperienza del mobile game con alcune fra le creature più iconiche di sempre, in una veste ancora più rara e scintillante.

Al centro dell'espansione troveremo Pokémon con Mega Evoluzione in versione cromatica, pronti a fare il loro debutto all'interno del gioco: da Mega Gengar-ex cromatico, capace di portare caos spettrale sul campo di battaglia, a Mega Charizard X-ex cromatico, che infiamma letteralmente la scena con la sua presenza imponente.

Una immagine di Pokémon Vento e Onda mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon Una immagine di Pokémon Vento e Onda mostrerebbe la versione beta e un amato Pokémon

Mega Splendore non si limiterà tuttavia a introdurre carte visivamente accattivanti: l'espansione rappresenta un ulteriore passo avanti sul piano dell'accessibilità, mettendo a disposizione dei nuovi giocatori un punto d'ingresso immediato.

Si punta forte sui contenuti

L'appena citato focus sull'accessibilità non arriva certamente a caso: come abbiamo riportato nelle scorse settimane, GCC Pokémon Pocket attira nuovi giocatori ma ha difficoltà a mantenerli attivi e i produttori stanno cercando di capire come invertire questa tendenza.

Di certo il ritorno dei Pokémon cromatici, da sempre tra i più ambiti per la loro rarità, andrà ad aggiungere un ulteriore livello di profondità e desiderabilità alla collezione digitale, trasformando ogni apertura di pacchetto in un momento potenzialmente memorabile.

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