Monster Hunter Stories 3 non batte Pokémon Pokopia nella classifica giapponese, Switch 2 viaggia come un treno

Come ogni giovedì è arrivata la classifica dei giochi e delle console più venduti in Giappone, uno spaccato dei gusti e delle tendenze dei giocatori nipponici, spesso differenti da quelli nostrani.

Pokémon Pokopia rimane saldo in prima posizione, con un vantaggio significativo su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che nella settimana di debutto conquista la seconda e la terza posizione rispettivamente nelle versioni Nintendo Switch 2 e PS5. L'altra novità della settimana è Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, che debutta al quinto posto su PS5 e all'ottavo su Switch 2.