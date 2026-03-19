Monster Hunter Stories 3 non batte Pokémon Pokopia nella classifica giapponese, Switch 2 viaggia come un treno

Come ogni giovedì è arrivata la classifica dei giochi e delle console più venduti in Giappone, uno spaccato dei gusti e delle tendenze dei giocatori nipponici, spesso differenti da quelli nostrani.
Pokémon Pokopia rimane saldo in prima posizione, con un vantaggio significativo su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, che nella settimana di debutto conquista la seconda e la terza posizione rispettivamente nelle versioni Nintendo Switch 2 e PS5. L'altra novità della settimana è Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, che debutta al quinto posto su PS5 e all'ottavo su Switch 2.
Switch 2 si avvicina a 5 milioni di unità vendute in Giappone
Lato hardware non ci sono particolari novità: Nintendo Switch 2 continua a viaggiare su numeri altissimi rispetto alla concorrenza, riconfermandosi come la console più gettonata in madrepatria. Questa settimana sono state vendute altre 96.950 unità, portando il totale a 4,8 milioni. Segue con netto distacco Nintendo Switch (sommando tutte le versioni) e PS5.
Di seguito la top 10 dei giochi in formato fisico più venduti in Giappone nella settimana del 9 - 15 marzo, tra parentesi il totale dalla pubblicazione:
- [SW2] Pokemon Pokopia - 117.029 (658.400)
- [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 37.718 (Nuovo)
- [PS5] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 17.188 (Nuovo)
- [PS5] Resident Evil Requiem - 12.787 (191.619)
- [PS5] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - 12.115 (Nuovo)
- [SW2] Mario Kart World - 8.280 (2.865.062)
- [SW2] Mario Tennis Fever - 7.311 (83.142)
- [SW2] FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - 6.436 (Nuovo)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 5.038 (8.402.335)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 4.535 (88.130)
Di seguito invece la classifica hardware:
- Switch 2 - 96.950 (4.804.273)
- PlayStation 5 Digital Edition - 8.014 (1.215.775)
- Switch OLED Model - 7.813 (9.501.877)
- Switch - 7.314 (20.256.142)
- Switch Lite - 4.814 (6.889.681)
- PlayStation 5 - 2.554 (5.904.185)
- PlayStation 5 Pro - 2.318 (333.515)
- Xbox Series X - 134 (325.343)
- Xbox Series S - 85 (341.370)
- Xbox Series X Digital Edition - 77 (28.642)
- PlayStation 4 - 26 (7.930.391)