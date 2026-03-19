Starfield sul PlayStation Store è ai primi posti della classifica dei pre-ordini in molti paesi

Nel momento in cui scriviamo, la Premium Edition di Starfield occupa il terzo posto nella classifica dei pre‑ordini dello store USA, subito dietro alle versioni Standard e Deluxe di Crimson Desert. La Standard Edition del gioco è invece al sesto posto.

Pochi giorni fa Bethesda ha confermato che Starfield approderà anche su PS5 e a quanto pare in tanti non vedono l'ora di giocarlo, almeno a giudicare dalle classifiche dei preordini del PlayStation Store .

Risultati simili anche in Europa e Giappone

Abbiamo preso come riferimento principale il PlayStation Store statunitense, essendo il mercato più grande, ma il trend è simile anche in molti altri paesi. La Premium Edition di Starfield è terza anche in Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania e persino in Giappone, dove solitamente i titoli occidentali hanno meno presa. In molti paesi, inoltre, la Standard Edition si posiziona al quarto posto o comunque molto in alto.

Interessante notare che, in tutti gli store citati, le prime due posizioni sono occupate da Crimson Desert. Considerando che il gioco debutterà tra poche ore, da domani Starfield potrebbe conquistare la vetta della classifica dei pre‑ordini del PlayStation Store nella maggior parte dei territori.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su PS5 a partire dal 7 aprile. Ecco prezzi e dettagli delle edizioni disponibili al lancio.