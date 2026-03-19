Starfield per Nintendo Switch 2 sarebbe in sviluppo, ma pare non sia una cosa semplice

A breve distanza dall'annuncio della versione PS5, si torna a parlare della possibilità che Starfield possa arrivare su Nintendo Switch 2, con un noto leaker a ribadire che questa versione sarebbe ancora in sviluppo, ma si starebbe rivelando un lavoro più complicato del previsto.
Come abbiamo visto, Starfield è stato infine annunciato in versione PS5 con una data di uscita fissata per il 7 aprile, corrispondente peraltro a diverse novità in arrivo per il gioco, come il grosso aggiornamento gratuito Rotte Libere, che introduce tante novità interessanti, e la nuova espansione Terran Armada.
In tutto questo, mancano però completamente riferimenti alla possibile conversione su console Nintendo, considerando che questa rientrava nelle voci di corridoio che riferivano dell'arrivo del gioco su PlayStation.
Un progetto più complicato del previsto?
Un accenno alla possibilità che Starfield arrivi anche su Nintendo Switch 2 è giunto dunque da NateTheHate che, interrogato sulla questione, ha riferito che il progetto è ancora in sviluppo ma che non sembra sia una cosa semplice da portare a termine.
"È in sviluppo ma non è stato un processo scorrevole", ha riferito il leaker, facendo pensare che lo sviluppo di Starfield su tale piattaforma si stia rivelando piuttosto complesso, forse più del previsto, e invitando a "incrociare le dita e sperare per il meglio".
D'altra parte, proprio di recente è stato lanciato Fallout 4 per Nintendo Switch 2, è in arrivo Indiana Jones e L'Antico Cerchio ed è stato annunciato anche The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dunque il supporto di Bethesda per la console è davvero su alti livelli, ed è naturale pensare anche a Starfield.
Le elaborazioni specifiche effettuate sul Creation Engine per l'RPG spaziale rendono però il gioco più avanzato e pesante rispetto ad altri e potrebbe incontrare maggiori difficoltà ad approdare su Switch 2, ma attendiamo eventuali informazioni ufficiali al riguardo.