Starfield per Nintendo Switch 2 sarebbe in sviluppo, ma pare non sia una cosa semplice

Come abbiamo visto, Starfield è stato infine annunciato in versione PS5 con una data di uscita fissata per il 7 aprile, corrispondente peraltro a diverse novità in arrivo per il gioco, come il grosso aggiornamento gratuito Rotte Libere , che introduce tante novità interessanti, e la nuova espansione Terran Armada .

A breve distanza dall'annuncio della versione PS5, si torna a parlare della possibilità che Starfield possa arrivare su Nintendo Switch 2 , con un noto leaker a ribadire che questa versione sarebbe ancora in sviluppo , ma si starebbe rivelando un lavoro più complicato del previsto.

Un progetto più complicato del previsto?

Un accenno alla possibilità che Starfield arrivi anche su Nintendo Switch 2 è giunto dunque da NateTheHate che, interrogato sulla questione, ha riferito che il progetto è ancora in sviluppo ma che non sembra sia una cosa semplice da portare a termine.



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"È in sviluppo ma non è stato un processo scorrevole", ha riferito il leaker, facendo pensare che lo sviluppo di Starfield su tale piattaforma si stia rivelando piuttosto complesso, forse più del previsto, e invitando a "incrociare le dita e sperare per il meglio".

D'altra parte, proprio di recente è stato lanciato Fallout 4 per Nintendo Switch 2, è in arrivo Indiana Jones e L'Antico Cerchio ed è stato annunciato anche The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, dunque il supporto di Bethesda per la console è davvero su alti livelli, ed è naturale pensare anche a Starfield.

Le elaborazioni specifiche effettuate sul Creation Engine per l'RPG spaziale rendono però il gioco più avanzato e pesante rispetto ad altri e potrebbe incontrare maggiori difficoltà ad approdare su Switch 2, ma attendiamo eventuali informazioni ufficiali al riguardo.