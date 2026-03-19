Disponibili le Release Candidate di iOS 26.4: rivediamo le principali novità prima del debutto ufficiale

Apple ha distribuito le versioni RC di iOS 26.4 per sviluppatori e beta tester. Si tratta praticamente della versione finale del sistema operativo, quindi il debutto effettivo dovrebbe avvenire la prossima settimana. Di conseguenza, non sono state introdotte ulteriori novità. Vediamo di seguito tutti i cambiamenti effettivi, escludendo eventuali correzioni o modifiche all'ultimo momento.
Tutte le novità delle versioni RC di iOS 26.4
Come già spiegato in precedenza, Apple Music include una funzione chiamata Playlist Playground, che consente di creare playlist personalizzate attraverso un prompt testuale. Digitando le vostre idee avrete accesso a un elenco automatico di 25 brani che potrebbero piacervi. Anche Apple Podcast introduce alcune novità, tra cui l'utilizzo HLS e la possibilità di scaricare i video per guardarli offline.
La funzione Protezione Dispositivo Rubato è ora attiva di default e richiede l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID per accedere all'app Password (e altre).
Gli abbonati a Creator Studio possono accedere a Freeform Creator Studio e sfruttare nuove funzionalità IA per la creazione di immagini.
Parlando di interfaccia, invece, l'app Messaggi presenta nuove animazioni, mentre in App Store, in Apple Music e altre app con impostazioni utente è presente un nuovo hub Apple Account unificato.
La schermata Home accoglie un nuovo widget chiamato Musica Ambientale, perfetto per rilassarsi e ascoltare musica pensata per il benessere.
Apple ha anche introdotto nuove emoji: trombone, scrigno del tesoro, faccia distorta, frana, delfino e altre che potete vedere qui sotto.
Inoltre, è stato corretto un bug della tastiera che si presentava quando l'utente digitava velocemente, causando errori di battitura.
Altre funzioni
Adesso è presente un'opzione chiamata "Riduci effetti luminosi": si tratta della funzione che riduce al minimo il lampeggiamento durante l'interazione con elementi sullo schermo, ed è stata semplicemente rinominata.
Le altre versioni come watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 includono piccole novità. WatchOS 26.4 aggiunge una nuova metrica per monitorare l'impatto dell'orario in cui si va a letto.
VisionOS 26.4 include il supporto per lo streaming foveato per app e giochi, mentre tvOS 26.4 elimina definitivamente alcune app di iTunes per vedere film o serie TV, essendo ormai obsolete da tempo.