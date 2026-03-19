Disponibili le Release Candidate di iOS 26.4: rivediamo le principali novità prima del debutto ufficiale

Apple ha distribuito le versioni RC di iOS 26.4 per sviluppatori e beta tester. Si tratta praticamente della versione finale del sistema operativo, quindi il debutto effettivo dovrebbe avvenire la prossima settimana. Di conseguenza, non sono state introdotte ulteriori novità. Vediamo di seguito tutti i cambiamenti effettivi , escludendo eventuali correzioni o modifiche all'ultimo momento.

Tutte le novità delle versioni RC di iOS 26.4

Come già spiegato in precedenza, Apple Music include una funzione chiamata Playlist Playground, che consente di creare playlist personalizzate attraverso un prompt testuale. Digitando le vostre idee avrete accesso a un elenco automatico di 25 brani che potrebbero piacervi. Anche Apple Podcast introduce alcune novità, tra cui l'utilizzo HLS e la possibilità di scaricare i video per guardarli offline.

Apple Podcast

La funzione Protezione Dispositivo Rubato è ora attiva di default e richiede l'autenticazione tramite Face ID o Touch ID per accedere all'app Password (e altre).

Gli abbonati a Creator Studio possono accedere a Freeform Creator Studio e sfruttare nuove funzionalità IA per la creazione di immagini.

Parlando di interfaccia, invece, l'app Messaggi presenta nuove animazioni, mentre in App Store, in Apple Music e altre app con impostazioni utente è presente un nuovo hub Apple Account unificato.

Apple Account

La schermata Home accoglie un nuovo widget chiamato Musica Ambientale, perfetto per rilassarsi e ascoltare musica pensata per il benessere.

Musica Ambientale

Apple ha anche introdotto nuove emoji: trombone, scrigno del tesoro, faccia distorta, frana, delfino e altre che potete vedere qui sotto.

Le nuove emoji

Inoltre, è stato corretto un bug della tastiera che si presentava quando l'utente digitava velocemente, causando errori di battitura.