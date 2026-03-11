Fallout 4: Anniversary Edition, giocarlo su Nintendo Switch 2 è una vera goduria

Non senza un pizzico di ironia, quando c'è da indicare un gioco che è stato convertito molteplici volte, il nome che balza subito alla mente è quello di The Elder Scrolls V: Skyrim. La sua recente riedizione per Nintendo Switch 2, ve ne abbiamo parlato qualche settimana addietro in questo articolo e in questo video, non fa altro che avallare il già consolidato luogo comune. Eppure, a ben vedere, c'è un altro gioco, sempre di Bethesda tra l'altro, che in questa particolarissima gara è ormai in competizione diretta con l'RPG fantasy sopracitato. Fallout 4, dall'anno del suo debutto, non si è limitato ad una ripubblicazione anche su PlayStation 5 e Xbox Series. Sul finire del 2025, infatti, è stata lanciata la Anniversary Edition, completa dei sei DLC, della modalità Creazioni e di minuscoli accorgimenti destinati a migliorare la cosiddetta qualità della vita. A distanza di qualche mese, tocca ora a Nintendo Switch 2 beneficiare di questa versione definitiva dell'ultimo capitolo in single player della serie post-apocalittica di Bethesda. Dopo averla provata a fondo, possiamo tranquillamente concludere che si tratta del modo ideale per iniziarsi al gioco o per riscoprirlo una seconda volta sia sullo schermo di casa, sia in portabilità. Pur non volendo redigere una vera e propria recensione in questa sede (sarebbe ridondante) vale la pena scoprire come se la sono cavata gli sviluppatori con questa conversione, al fine di valutare sul fronte tecnico come il gioco se la cava sulla portentosa console della Grande N.

Fenomenali contenuti post-apocalittici, in un minuscolo spazio digitale Se vi ricordate, all'epoca del debutto dell'edizione per la console Nintendo di The Elder Scrolls V: Skyrim ci furono diverse critiche. Nonostante il gioco si difendesse piuttosto bene a livello estetico, in molti lamentarono un penalizzante lag nel sistema di input e un frame rate ingiustificatamente bloccato a 30fps. Gli aggiornamenti successivi hanno ampiamente risolto buona parte dei problemi, ma era inevitabile approcciare Fallout 4: Anniversary Edition con un pizzico di reticenza e sospetto. Sembra che Bethesda abbia imparato la lezione o quantomeno che si sia impegnata maggiormente in questa conversione affinché tutto potesse funzionare al meglio già al lancio, senza il bisogno di aspettare patch e ulteriori aggiustamenti per restituire al pubblico un prodotto funzionante e performante in ogni suo ambito. Inutile dilungarsi più del dovuto su cosa sia stato e tuttora sia Fallout 4, per quanto rappresenti più di qualunque altro un valido motivo per valutarne il recupero. Si tratta, difatti, di uno dei giochi più importanti, quantomeno in termini mediatici, della generazione di console PlayStation 4 e Xbox One. C'è chi gli preferisce Fallout 3, o New Vegas, pareri su cui ci si può trovare più o meno d'accordo, anche in base a quanto si è apprezzata la trama dell'uno rispetto all'altro, o a quanto ci si sia trovati in sintonia con la progressiva ricostruzione di Sanctuary. Sicuramente, siamo di fronte ad un ottimo gioco, ad un RPG stratificato, un'avventura longeva, ricca di sorprese e battaglie cariche di tensione da vivere sia in tempo reale, che tramite il V.A.T.S., che sospende il normale scorrere del tempo e automatizza la mira del personaggio. Che Fallout 4: Anniversary Edition sia un gioco gigantesco lo testimoniano anche le dimensioni del file che andrete a scaricare: più di 60GB, un primato per un gioco per Nintendo Switch 2 Nonostante non tutti gradirono una rinnovata gestione dei dialoghi a risposta multipla, per alcuni fin troppo rigida, non è sbagliato parlare di un'evoluzione di quanto di buono fatto con il prequel. Cambia l'ambientazione, la vasta regione da esplorare liberamente questa volta è l'inospitale Commonwealth; il Vault da cui fuoriesce il protagonista, determinato a ritrovare il figlio rapito, è il 111; viene introdotta la già citata gestione di un accampamento che, progressivamente, si popolerà di nuovi abitanti e potrà essere fortificato per resistere agli assalti di mutanti e malintenzionati. Le oltre 40 ore garantite dalla sola campagna principale, una cinquantina almeno considerando i DLC, da vivere tra battaglie, infiltrazioni, raccolta di risorse e dialoghi con una moltitudine di personaggi sono ora compresse nel palmo di una mano, a disposizione per gli utenti di Nintendo Switch 2.

Acquistando la versione fisica di Fallout 4: Anniversary Edition per Nintendo Switch 2, all'interno della scatola non troverete altro che un codice per scaricare la versione digitale del gioco La portabilità ha innegabilmente il suo peso specifico nel rivalutare l'epopea di Bethesda. Nonostante siamo abituati ormai da anni a fruire anche lontani da casa titoli contenutisticamente mastodontici, è comunque sorprendente avere a che fare con un mondo così vasto, zeppo di luoghi d'interesse e quest a cui prendere parte. Sebbene lo schermo di casa resti per certi versi l'habitat naturale per un gioco come Fallout 4: Anniversary Edition, potersi concedere una rapida partitina anche sotto le coperte o mentre si aspetta il proprio turno dal dentista è un autentico piacere.