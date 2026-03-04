Fallout 4 su Nintendo Switch 2 è stato promosso a pieni voti da Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato la versione Nintendo Switch 2 di Fallout 4, arrivata il 24 febbraio, e il verdetto è ampiamente positivo. Il verdetto è ampiamente positivo, con Digital Foundry che parla di una conversione sorprendentemente solida, capace di superare le aspettative dopo quella deludente di The Elder Scrolls 5: Skyrim, poi aggiustata tramite delle patch correttive.

Nonostante il trailer del Nintendo Direct lasciasse presagire un lavoro grezzo, la versione finale è una trasposizione fedele e completa di tutti e sei i DLC. Su Switch 2 sono disponibili tre preset a 30fps, 40fps per i display a 120Hz e 60fps, selezionabili sia in modalità docked sia in portatile.