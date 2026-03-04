Fallout 4 su Nintendo Switch 2 è stato promosso a pieni voti da Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato la versione Nintendo Switch 2 di Fallout 4, arrivata il 24 febbraio, e il verdetto è ampiamente positivo. Il verdetto è ampiamente positivo, con Digital Foundry che parla di una conversione sorprendentemente solida, capace di superare le aspettative dopo quella deludente di The Elder Scrolls 5: Skyrim, poi aggiustata tramite delle patch correttive.
Nonostante il trailer del Nintendo Direct lasciasse presagire un lavoro grezzo, la versione finale è una trasposizione fedele e completa di tutti e sei i DLC. Su Switch 2 sono disponibili tre preset a 30fps, 40fps per i display a 120Hz e 60fps, selezionabili sia in modalità docked sia in portatile.
Un'ottima conversione, in attesa del DLSS
Digital Foundry afferma che la qualità grafica resta sostanzialmente invariata tra le varie modalità. Texture, ombre, distanza visiva, densità della vegetazione e illuminazione volumetrica non cambiano, mentre la risoluzione nativa è l'unico parametro che scala in base al frame-rate scelto.
In modalità docked, il target è 1440p a 30fps, mentre la modalità a 40fps scende intorno ai 1080p e quella a 60fps può arrivare a circa 720p nelle situazioni più complesse. In portatile, la logica è la stessa: la modalità a 30fps punta a una risoluzione superiore rispetto alle altre, mentre le modalità a 40 e 60fps riducono progressivamente il numero di pixel per mantenere la fluidità, con risultati che oscillano tra un 900p circa per i 30fps e valori più vicini ai 540‑600p nelle scene più pesanti a 60fps.
L'immagine resta generalmente pulita, anche se la modalità performance soffre maggiormente a causa dell'upscaling della risoluzione effettuato tramite TAA, che rende il risultato finale meno definito. Il framerate è granitico nel preset a 30 fps, generalmente stabile a 40 fps, mentre nella modalità a 60 fps si notano delle fluttuazioni nella aree più complesse e nelle battaglie più intense, aggravate dall'assenza del VRR.
Bethesda ha confermato l'arrivo del DLSS tramite una futura patch, una tecnologia che potrebbe migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine: pur richiedendo dei possibili sacrifici dal punto di vista delle prestazioni potrebbe portare grandi benefici soprattutto per la modalità a 60 fps. Nel complesso, anche senza DLSS, Digital Foundry considera questa conversione per Nintendo Switch 2 una sorpresa positiva: fedele, completa e più versatile del previsto, con un frame‑rate sorprendentemente flessibile e prestazioni superiori alle aspettative.