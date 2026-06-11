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Final Fantasy VII Revelation darà più peso alle scelte dei giocatori perché tanti ormai si accontentano di guardare gli altri giocare

Il director Naoki Hamaguchi spiega come una maggiore libertà d'azione per il giocatore sia ormai fondamentale per mantenere vivo l'interesse del pubblico nell'epoca delle dirette streaming.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   11/06/2026
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Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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La scorsa settimana, Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy VII Revelation, l'atteso capitolo conclusivo della trilogia remake, la cui uscita è programmata per la primavera del 2027 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Evolvendo quanto già visto in Final Fantasy VII Rebirth, questo nuovo episodio porrà un accento più marcatosulle scelte del giocatore, che andranno a influenzare alcuni eventi della storia, per arrivare a un finale comunque unico, come recentemente confermato dal director della serie, Naoki Hamaguchi.

Questa specifica scelta di design è legata a una considerazione generale del mercato attuale. In una recente intervista rilasciata alla testata 4Gamer, Hamaguchi ha spiegato di considerare l'autonomia del giocatore e la possibilità di personalizzare la propria partita come delle caratteristiche ormai indispensabili per i videogiochi moderni, mettendo in correlazione questa necessità con la crescente diffusione delle dirette streaming.

Giocati dagli altri

"Una cosa a cui i giochi di ruolo come Final Fantasy devono prestare attenzione oggi è la possibilità che le persone guardino semplicemente uno streaming e si sentano appagate senza mai aver giocato in prima persona", ha spiegato il director, per poi aggiunge che si tratta di un fattore di crisi per i videogiochi e qualcosa che "i creatori non possono certo celebrare con tutto il cuore".

Hamaguchi ha tenuto a precisare che la sua non è una critica preconcetta al fenomeno dello streaming in sé. Tuttavia, fa notare come un'esperienza di gioco limitata alla semplice progressione lineare di una storia rischi di incentivare gli utenti a guardare i propri content creator preferiti piuttosto che giocare direttamente, riducendo di fatto il bacino d'utenza del titolo.

Il padre di Fallout: "Oggi i giocatori si fanno dire dagli influencer cosa devono pensare dei videogiochi". Il padre di Fallout: Oggi i giocatori si fanno dire dagli influencer cosa devono pensare dei videogiochi.

L'obiettivo, al contrario, è stimolare un approccio attivo: "Se le persone guardano uno streaming e questo le spinge a pensare 'Cosa farei io in quella situazione?' o 'Come potrei sperimentare in quel frangente?', allora si spera che siano incoraggiate a provare loro stesse". Guidato dalla convinzione che l'intrattenimento debba evolversi con i tempi piuttosto che restare ancorato ai vecchi schemi, Hamaguchi ha affermato di aver applicato questa filosofia di design in modo progressivo in Remake, Rebirth e, ora, Revelation.

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