Final Fantasy VII Revelation darà più peso alle scelte dei giocatori perché tanti ormai si accontentano di guardare gli altri giocare

Questa specifica scelta di design è legata a una considerazione generale del mercato attuale. In una recente intervista rilasciata alla testata 4Gamer, Hamaguchi ha spiegato di considerare l'autonomia del giocatore e la possibilità di personalizzare la propria partita come delle caratteristiche ormai indispensabili per i videogiochi moderni, mettendo in correlazione questa necessità con la crescente diffusione delle dirette streaming.

La scorsa settimana, Square Enix ha annunciato ufficialmente Final Fantasy VII Revelation , l'atteso capitolo conclusivo della trilogia remake, la cui uscita è programmata per la primavera del 2027 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Evolvendo quanto già visto in Final Fantasy VII Rebirth , questo nuovo episodio porrà un accento più marcatosulle scelte del giocatore, che andranno a influenzare alcuni eventi della storia, per arrivare a un finale comunque unico , come recentemente confermato dal director della serie, Naoki Hamaguchi.

Giocati dagli altri

"Una cosa a cui i giochi di ruolo come Final Fantasy devono prestare attenzione oggi è la possibilità che le persone guardino semplicemente uno streaming e si sentano appagate senza mai aver giocato in prima persona", ha spiegato il director, per poi aggiunge che si tratta di un fattore di crisi per i videogiochi e qualcosa che "i creatori non possono certo celebrare con tutto il cuore".

Hamaguchi ha tenuto a precisare che la sua non è una critica preconcetta al fenomeno dello streaming in sé. Tuttavia, fa notare come un'esperienza di gioco limitata alla semplice progressione lineare di una storia rischi di incentivare gli utenti a guardare i propri content creator preferiti piuttosto che giocare direttamente, riducendo di fatto il bacino d'utenza del titolo.

L'obiettivo, al contrario, è stimolare un approccio attivo: "Se le persone guardano uno streaming e questo le spinge a pensare 'Cosa farei io in quella situazione?' o 'Come potrei sperimentare in quel frangente?', allora si spera che siano incoraggiate a provare loro stesse". Guidato dalla convinzione che l'intrattenimento debba evolversi con i tempi piuttosto che restare ancorato ai vecchi schemi, Hamaguchi ha affermato di aver applicato questa filosofia di design in modo progressivo in Remake, Rebirth e, ora, Revelation.