Usate Office 2019 su Mac? Microsoft sta per rimuovere alcune funzioni: ecco cosa cambia

Le app di Microsoft Office 2019 per Mac non potranno più essere utilizzate a partire dal prossimo mese. Di conseguenza, gli utenti non potranno più modificare i propri documenti, salvarli o crearne di nuovi. Ecco perché e, soprattutto, cosa fare.

Perché Office 2019 non funzionerà su Mac

Le app smetteranno di funzionare in quanto l'azienda non rinnoverà il certificato che convalida le licenze di Office. Gli utenti dovrebbero essere stati già avvisati e l'unica soluzione sarà acquistare Office 2024 o un abbonamento a Microsoft 365. Inizialmente, quando nel 2023 era stata annunciata la fine del supporto, Microsoft aveva dichiarato che sarebbe stato possibile continuare a utilizzare tutte le app di Office 2019, ma successivamente la situazione è cambiata.

Microsoft 365

Per correttezza, è importante precisare che le app non saranno più utilizzabili pienamente a partire dal 13 luglio: sarà ancora possibile aprire i file, ma non modificarli, salvarli o crearne di nuovi. Il cambiamento riguarda Word, PowerPoint, Excel, OneNote e Outlook. Per scoprire se siete coinvolti, aprite una delle app e selezionate "Informazioni su". Cercate il numero della versione: se è inferiore a 16.82, non potrete più utilizzare le app. Se invece le versioni sono 16.83+, allora non avrete problemi.

"Office 2019 per Mac ha raggiunto la fine del supporto il 10 ottobre 2023 e non riceve più aggiornamenti", ha detto Microsoft. "Poiché Office 2019 non può essere aggiornato alla versione richiesta, questo problema non può essere risolto aggiornando o reinstallando Office 2019 per Mac". Nel frattempo, in vista della fine del supporto di Office 2021, prevista per il 13 ottobre 2026, Microsoft sta distribuendo un aggiornamento del certificato.