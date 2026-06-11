L'ente di classificazione coreano continua ad anticipare giochi per una questione legale irrisolvibile

L'ente sudcoreano per la classificazione dei videogiochi , ha involontariamente fatto trapelare informazioni su tanti giochi non ancora annunciati, comprese importanti produzioni tripla A. Ormai le notizie che arrivano dall'ente sono considerate attendibili al 100%, pur in assenza di conferme ufficiali, vista la quantità di titoli svelati con largo anticipo. Solo nell'ultimo mese, dalle pagine dell'ente sono stati svelati Persona 4 Revival e LEGO: Skylines, per non parlare delle nuove versioni di Call of Duty: Black Ops 1 e 2 , che non sono state ancora presentate ma che vengono date praticamente per certe.

La legge è legge

Secondo il portale specializzato GameMeca, che ha recentemente indagato su questo problema, la situazione non deriva da un'incapacità dell'ente di gestire le richieste di riservatezza degli editori, come molti potrebbero ipotizzare. Il problema sarebbe il quadro normativo locale. Un rappresentante dell'ente ha infatti spiegato a GameMeca che "la pubblicazione delle classificazioni è una procedura legittima eseguita per conformarsi alla legge sudcoreana, in particolare al Game Industry Promotion Act".

Persona 4 Revival

Secondo quanto emerso, l'ente di classificazione può soddisfare le richieste di riservatezza delle aziende videoludiche solo finché i giochi sottoposti sono in fase di revisione. Nel momento in cui viene presa una decisione, che si tratti di un'approvazione o di un rifiuto, l'ente è obbligato per legge, senza alcuna eccezione, a renderla pubblica attraverso il proprio sito web ufficiale e la gazzetta governativa digitale.

La commissione informa preventivamente le aziende videoludiche di queste condizioni ogniqualvolta venga richiesta la massima riservatezza. Di conseguenza, le informazioni rilasciate non costituiscono tecnicamente una vera e propria "fuga di notizie". Tuttavia, gli editori non hanno altra scelta che accettare queste condizioni se desiderano pubblicare i propri giochi nel Paese.

Questa dinamica ricorrente ha persino generato una certa preoccupazione tra i giocatori sudcoreani, i quali temono che le aziende internazionali possano iniziare a percepire il mercato locale come inaffidabile. Detto questo, ormai la Corea del Sud è considerata un mercato importante per i videogiochi, sia per vendite, sia per la presenza di studi di sviluppo chiave come Shift Up, quindi non c'è molto da temere in tal senso.