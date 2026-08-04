Uno sviluppatore giapponese ha tradotto il proprio gioco in un'altra lingua per una singola persona

L'opera sarà disponibile in inglese e giapponese, come era facile prevedere, ma anche in lingue di punta come il cinese (sia semplificato che tradizionale) sia il coreano. Inoltre, sarà disponibile in ceco. Si tratta di una scelta curiosa, visto che non è una lingua di punta nel mondo dei videogiochi, ma c'è dietro un'interessante storia.

Eba Game è un team giapponese composto da una sola persona, che sta per pubblicare il gioco indie Ball Boy Simulator , un titolo d'esplorazione in prima persona ambientato in un club di baseball delle scuole superiori, con retroscena horror che rappresentano la cultura tossica dello sport, l'oppressione dei superiori e i trattamenti ingiusti subiti dai giovani atleti.

I dettagli sulla traduzione in ceco

Eba Game, analizzando le statistiche del gioco, ha notato che c'era una singola persona in Repubblica Ceca che aveva aggiunto Ball Boy Simulator alla propria Lista dei desideri. Questo ha spinto l'autore a sentire un profondo legame con il singolo utente ceco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Va precisato che non è un sentimento nato dal nulla. Questo legame è anche conseguenza del fatto che durante il 2023 World Baseball Classic, i giapponesi si sono innamorati della squadra nazionale della Repubblica Ceca, che era composta solo da giocatori amatoriali: in quanto sfavorita, i giapponesi hanno provato tenerezza per lei.

"Un giorno, controllando la mia lista dei desideri, ho visto che si era aggiunta una sola persona dalla Repubblica Ceca. Dai recenti Mondiali di baseball so quanto rispetto nutra la Repubblica Ceca per il baseball e per il Giappone", ha raccontato lo sviluppatore. "Quindi, proprio per quel singolo tifoso di baseball in Repubblica Ceca, ho aggiunto il supporto alla lingua ceca. Aspettami, mio amico ceco".

Visto che si tratta di una decisione dell'ultimo minuto (il gioco esce questo mese), lo sviluppatore userà un traduttore IA: forse il risultato non sarà incredibile, ma è comprensibile che Eba Game non possa investire in una completa traduzione per una singola persona. Potete trovare la pagina Steam a questo indirizzo.