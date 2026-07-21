LEGO Ideas The X-Files è stato presentato da Gillian Anderson

Gillian Anderson ha presentato LEGO Ideas The X-Files, con un coinvolgente trailer in cui l'attrice premio Emmy mostra in azione il set, composto da 1.478 pezzi e ispirato all'iconica serie televisiva degli anni '90 creata da Chris Carter.

LEGO Ideas The X-Files riproduce due differenti scenari: da una parte una dettagliata ricostruzione dell'ufficio di Fox Mulder, dall'altra una porzione di bosco con tanto di UFO. Il tutto viene accompagnato da otto minifigure rappresentanti i personaggi di Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, L'Uomo che fuma, Flukeman e un alieno grigio.

Dalla tessera con la scritta "The Truth is Out There" al celebre poster "I Want to Believe", da un dossier con gli X-Files alle matite conficcate nel soffitto, il set è ricco di dettagli e citazioni, e offre due differenti stili di esposizione: la parte del bosco può essere mostrata da sola, quella dell'ufficio può essere aperta o smontata parzialmente.

"Non mi aspettavo di tornare a indossare i tacchi di Scully per indagare su un set LEGO... è stato davvero divertente rivisitare quel mondo dopo tutti questi anni", ha detto Gillian Anderson commentando il trailer. "Questo set è una splendida celebrazione di X-Files e dei fan che ne hanno mantenuto viva la magia."

"Il livello di dettaglio è straordinario, ci sono così tanti piccoli richiami che i fan riconosceranno assolutamente. E da fan LEGO io stessa, adoro che le persone ora possano letteralmente costruire i propri momenti di X-Files a casa."