LEGO Ideas The X-Files è stato presentato da Gillian Anderson

Gillian Anderson ha presentato LEGO Ideas The X-Files, con un coinvolgente trailer in cui l'attrice premio Emmy mostra in azione il set, composto da 1.478 pezzi e ispirato all'iconica serie televisiva degli anni '90 creata da Chris Carter.
LEGO Ideas The X-Files riproduce due differenti scenari: da una parte una dettagliata ricostruzione dell'ufficio di Fox Mulder, dall'altra una porzione di bosco con tanto di UFO. Il tutto viene accompagnato da otto minifigure rappresentanti i personaggi di Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, L'Uomo che fuma, Flukeman e un alieno grigio.
Dalla tessera con la scritta "The Truth is Out There" al celebre poster "I Want to Believe", da un dossier con gli X-Files alle matite conficcate nel soffitto, il set è ricco di dettagli e citazioni, e offre due differenti stili di esposizione: la parte del bosco può essere mostrata da sola, quella dell'ufficio può essere aperta o smontata parzialmente.
"Non mi aspettavo di tornare a indossare i tacchi di Scully per indagare su un set LEGO... è stato davvero divertente rivisitare quel mondo dopo tutti questi anni", ha detto Gillian Anderson commentando il trailer. "Questo set è una splendida celebrazione di X-Files e dei fan che ne hanno mantenuto viva la magia."
"Il livello di dettaglio è straordinario, ci sono così tanti piccoli richiami che i fan riconosceranno assolutamente. E da fan LEGO io stessa, adoro che le persone ora possano letteralmente costruire i propri momenti di X-Files a casa."
Prezzo e disponibilità
LEGO Ideas The X-Files (21369) sarà disponibile in accesso anticipato per i membri del programma LEGO Insiders a partire dal 1 agosto, mentre tutti gli altri utenti potranno acquistarlo dal 4 agosto al prezzo di 199,99€ tramite il sito ufficiale LEGO.
"Sono rimasto ossessionato da The X-Files fin dal primo momento in cui l'ho visto negli anni '90", ha raccontato il designer LEGO Brent Waller. "Ho costruito per la prima volta l'ufficio di Mulder nel 2014, mentre rivedevo la serie, ed è cresciuto da lì come progetto personale."
"Volevo unire nostalgia, dettaglio e narrazione per catturare l'atmosfera dello show, dall'ufficio di Mulder al bosco fino all'incontro con l'UFO. Sono entusiasta che possa diventare un set LEGO ufficiale e spero che sappia conquistare sia i fan di lunga data sia un nuovo pubblico."
Chi acquisterà il set fra il 1 e il 10 agosto 2026 riceverà in omaggio il set LEGO Ideas The X-Files: Il laboratorio di Scully (40896), fino a esaurimento scorte.