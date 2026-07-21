Il seguito di Horizon Forbidden West sarebbe "buono" ma "uguale ai precedenti"

Horizon Zero Dawn è arrivato nel 2017 e il suo seguito, Horizon Forbidden West, è stato pubblicato nel 2022. Quattro anni dopo, pare sia oramai tempo di scoprire qualcosa sul terzo titolo principale della serie. Per ora Sony e Guerrilla Games non hanno mostrato il gioco, ma i rumor vengono in nostro soccorso.

Secondo quanto indicato da Colin Moriarty - ex giornalista di IGN USA - e David Jaffe - creatore dell'originale God of War - durante la diretta Last Stand Media, i tester stanno provando il videogioco PlayStation.