Il seguito di Horizon Forbidden West sarebbe "buono" ma "uguale ai precedenti"

Horizon Zero Dawn è arrivato nel 2017 e il suo seguito, Horizon Forbidden West, è stato pubblicato nel 2022. Quattro anni dopo, pare sia oramai tempo di scoprire qualcosa sul terzo titolo principale della serie. Per ora Sony e Guerrilla Games non hanno mostrato il gioco, ma i rumor vengono in nostro soccorso.
Secondo quanto indicato da Colin Moriarty - ex giornalista di IGN USA - e David Jaffe - creatore dell'originale God of War - durante la diretta Last Stand Media, i tester stanno provando il videogioco PlayStation.
I commenti sul prossimo Horizon
Le due fonti affermano di aver parlato, in modo indipendente, con una persona che ha provato il prossimo Horizon. Jaffe afferma: "Diciamo solo che alcune persone hanno messo le mani su Horizon 3; è incredibilmente ben realizzato, ma è anche qualcosa di già visto. È un gioco di alta qualità, ma abbiamo già un gioco simile a disposizione".
Moriarty ha confermato di aver parlato con un tester e ha fatto eco a quanto detto da Jaffe, spiegando che anche a lui è stato detto che il gioco è "buono". Non la consideriamo una grande sorpresa, visto che i primi due titoli sono di qualità. Inoltre, un "more of the same" era prevedibile: arrivati al terzo capitolo di una serie blockbuster molto costosa non si corrono rischi e non si rivoluziona una formula di gioco che funziona.
Purtroppo questo è tutto ciò che sappiamo dalle fonti. Dovremo attendere e vedere quando Sony sarà pronta per mostrare al mondo il nuovo Horizon. Voi cosa vi aspettate dal gioco?
Ricordiamo che la serie si sta ampliando con il gioco multigiocatore Horizon Hunters Gathering.