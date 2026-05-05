Horizon Hunters Gathering annuncia il secondo playtest, con nuovi Cacciatori e una regione inedita

Il nuovo test a numero chiuso si terrà dal 22 al 25 maggio 2026 su PS5 e PC (Steam), con accesso tramite registrazione al Beta Program di PlayStation, a questo indirizzo . Questa nuova sessione includerà sia contenuti aggiornati sulla base dei feedback precedenti, sia una serie di novità pensate per ampliare l'offerta e testare nuove dinamiche di gioco.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, il team di Guerrilla Games ha svelato che è in arrivo un secondo playtest di Horizon Hunters Gathering , l'action cooperativo ambientato nell'universo di Horizon, con tanti contenuti inediti, di cui potrete avere un assaggio nel trailer qui sotto.

I nuovi contenuti aggiunti

Il primo gruppo di giocatori aveva potuto provare modalità come Incursione delle Macchine, sperimentare gli stili di gioco dei tre Cacciatori iniziali. Rem, Sole e Axle, e affrontare le sfide multi‑fase di Discesa nel Calderone.

Tra le aggiunte più rilevanti del secondo playstast ci sono due nuovi Cacciatori: Ensa, una contrabbandiera Oseram dal passato mercenario, e Ombra, una spia Carja che combatte affiancata da un Inseguitore. Entrambi si uniranno al roster già esistente, che nel frattempo ha ricevuto ulteriori miglioramenti. Sarà disponibile anche un nuovo Episodio giocabile, parte integrante della campagna narrativa, ambientato nella Valle di Acquacenere e costruito attorno a missioni, misteri e nuove meccaniche.

Tornano inoltre le due modalità principali, arricchite da livelli di difficoltà più impegnativi: Incursione delle Macchine proporrà ora le varianti Difficile e Spietato, mentre Discesa nel Calderone includerà stanze e sfide ancora più elaborate, pensate per mettere alla prova coordinazione e gioco di squadra. A queste si aggiunge una nuova regione, Bottino Rovinoso, caratterizzata da giungle fitte, rovine e un deserto infestato da Macchine letali.

Per favorire l'accessibilità, Guerrilla introdurrà anche moduli d'addestramento e la possibilità di affrontare alcune attività con Cacciatori PNG, utili per chi preferisce giocare in solitaria. Il team ribadisce che il progetto è ancora in pieno sviluppo e che questi playtest anticipati servono proprio a perfezionare l'esperienza prima di aprirla a un pubblico più ampio.