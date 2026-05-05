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Star Wars Outlaws è scontatissimo su Amazon: puoi acquistare il gioco targato Ubisoft al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta che fa calare al minimo storico il costo di Star Wars Outlaws per PS5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/05/2026
Star Wars Outlaws
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su Star Wars Outlaws per PS5: la promo prevede uno sconto attivo del 64% per un costo totale e finale d'acquisto di 24,99€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Star Wars Outlaws propone un'avventura ambientata nella galassia di Star Wars in cui il giocatore veste i panni di una fuorilegge sempre in bilico tra rischio e opportunità. Il gioco invita a esplorare ambienti molto diversi tra loro, caratterizzati da città vivaci, taverne affollate e vasti paesaggi da attraversare a tutta velocità a bordo di uno speeder.

Ulteriori dettagli sul gioco

La protagonista, accompagnata dal fedele compagno Nix, deve imparare a sfruttare ogni situazione a proprio vantaggio. È possibile affrontare i nemici con il blaster, utilizzare gadget tecnologici o preferire un approccio furtivo, attendendo il momento ideale per creare distrazioni e sorprendere gli avversari.

Star Wars Outlaws Stealing Relic

Nel corso dell'avventura, si possono accettare incarichi pericolosi ma molto redditizi dai sindacati criminali della galassia. Furti, infiltrazioni e inganni diventano strumenti fondamentali per scalare la gerarchia dei ricercati più temuti, con una reputazione che cambia in base alle scelte compiute.

A bordo della nave Trailblazer, inoltre, si affrontano combattimenti spaziali dinamici contro l'Impero e altri nemici. Qui la nostra recensione.

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