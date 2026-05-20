Horizon Hunters Gathering mostra il gameplay di uno dei personaggi, in attesa del prossimo playtest

Horizon Hunters Gathering è il nuovo gioco della saga di Horizon, la serie di avventure d'azione che ci portano nel futuro della Terra, in un'epoca nella quale l'umanità è regredita a uno stato tribale e delle macchine a forma di animali e dinosauri dominano il mondo.

Horizon Hunters Gathering è però un gioco online multigiocatore e non un classico titolo single player. Sarà disponibile su PC e PS5 e avrà un playtest a numero chiuso (l'invito viene mandato direttamente da Sony, controllate la mail per sapere se siete stati selezionati) dal 22 al 25 maggio.

Ora, però, possiamo vedere un nuovo trailer di gameplay che mostra uno dei personaggi che avremo a disposizione.