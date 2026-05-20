Horizon Hunters Gathering mostra il gameplay di uno dei personaggi, in attesa del prossimo playtest

Horizon Hunters Gathering è il nuovo gioco della saga di Horizon, la serie di avventure d'azione che ci portano nel futuro della Terra, in un'epoca nella quale l'umanità è regredita a uno stato tribale e delle macchine a forma di animali e dinosauri dominano il mondo.
Horizon Hunters Gathering è però un gioco online multigiocatore e non un classico titolo single player. Sarà disponibile su PC e PS5 e avrà un playtest a numero chiuso (l'invito viene mandato direttamente da Sony, controllate la mail per sapere se siete stati selezionati) dal 22 al 25 maggio.
Ora, però, possiamo vedere un nuovo trailer di gameplay che mostra uno dei personaggi che avremo a disposizione.
Il video di Horizon Hunters Gathering
Il nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, ci permette di scoprire Shadows, un membro della tribù Carja che comanda uno Stalker, una delle macchine che di norma sono nostre nemiche. Ovviamente avere dalla propria parte un alleato la rende potente, ma anche in solitaria pare in grado di impensierire gli avversari.
Shadows dispone di una spada con la quale pare in grado di menare fendenti potenti contro gruppi di macchine. Può anche diventare brevemente invisibile per riposizionarsi ed eseguire quelli che paiono attacchi critici. Inoltre, è in grado di attaccare dalla distanza con colpi oscuri che paiono stordire brevemente gli avversari. Il suo Stalker, infine, può eseguire dei colpi laser potenti, mentre Shadows si muove agilmente sul campo di battaglia.
Segnaliamo infine che Horizon 3 arriverà dopo Horizon Hunters Gathering ma ci vorrà "molto tempo", per un giornalista.
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