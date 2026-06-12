Starfield ha ricevuto un nuovo aggiornamento che risolve diversi problemi e crash

Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Starfield per tutte le piattaforme, che punta soprattutto a risolvere vari problemi e correggere crash e imperfezioni varie, nel lungo percorso di miglioramento dell'RPG spaziale.
La patch 1.16.244, pubblicata nelle ore scorse, è dunque un aggiornamento prettamente correttivo, che non porta con sé nuovi contenuti ma dovrebbe risolvere diverse questioni, specialmente per quanto riguarda la versione PS5 che sembra essere ancora inficiata da vari crash rispetto alle altre, in una costante evoluzione.
Su questo argomento, in effetti, si era concentrato anche l'aggiornamento precedente, considerando che sul fronte della stabilità c'è ancora diverso lavoro da fare sulla versione per la console Sony.
Correzioni e stabilità
Come riferito da Bethesda, l'aggiornamento contiene diverse correzioni di problemi di stabilità, incluso un blocco piuttosto comune che poteva verificarsi nell'attraversare le superfici dei pianeti.
Inoltre sono stati risulti diversi problemi legati alle Grandi Incursioni, alle scatole nere dei Terran e alle icone delle Incursioni.
In particolare, questi sono gli aggiornamento maggiori su tutte le piattaforme, per quanto riguarda la sezione "generale":
- Risolto un problema che poteva causare un blocco durante l'attraversamento della superficie dei pianeti
- Risolto un problema che poteva impedire il corretto riavvio o ripristino delle Incursioni con scatole nere
- Risolto un problema che poteva causare un crash se a bordo di una nave veniva piazzato un divano di design
- Risolto un problema che poteva causare un caricamento infinito se a bordo di una nave veniva piazzato un display tabula
- Problemi risolti: crash e stabilità
Poi ci sono diversi altri elementi più specifici, con i dettagli che possono essere consultati a questo indirizzo sul sito ufficiale di Starfield.
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