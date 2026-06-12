Starfield ha ricevuto un nuovo aggiornamento che risolve diversi problemi e crash

Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Starfield per tutte le piattaforme, che punta soprattutto a risolvere vari problemi e correggere crash e imperfezioni varie, nel lungo percorso di miglioramento dell'RPG spaziale.

La patch 1.16.244, pubblicata nelle ore scorse, è dunque un aggiornamento prettamente correttivo, che non porta con sé nuovi contenuti ma dovrebbe risolvere diverse questioni, specialmente per quanto riguarda la versione PS5 che sembra essere ancora inficiata da vari crash rispetto alle altre, in una costante evoluzione.

Su questo argomento, in effetti, si era concentrato anche l'aggiornamento precedente, considerando che sul fronte della stabilità c'è ancora diverso lavoro da fare sulla versione per la console Sony.