Il Bologna Game Farm annuncia i vincitori del bando 2026

Al bando hanno partecipato 31 candidati da tutta l'Emilia Romagna , il numero più elevato ad oggi. I vincitori saranno accompagnati nello sviluppo di una vertical slice, con pitch di presentazione e business plan, senza dimenticare la strategia di pubblicazione. Poi, due team saranno selezionati e nel 2027 porteranno avanti lo sviluppo completo del videogioco e il relativo piano di lancio, ricevendo un contributo a fondo perduto di 15.000 euro ciascuno.

Dal 10 al 12 giugno, il Bologna Game Farm ha partecipato al First Playable - il più importante evento business in Italia dedicato al settore dei videogiochi - a Firenze e ha presentato gli otto videogiochi vincitori della sesta edizione del bando che sono stati recentemente selezionati al termine delle fasi di valutazione.

I giochi vincitori del bando di Bologna Game Farm

Ecco i giochi:

"Poker Monsters" di Andrea Busani (Reggio Emilia)

"Mirror" di Elena Felici (Bologna)

"Box Box Box!" di Paolo D'Alessandro (Parma)

"Project: Ascesis" di Alessandro Agresta (Bologna)

"In your light" di Pier Luigi Caracò (Bologna)

"The Gaze" di Lorenzo Morselli (Reggio Emilia)

"A perfect location" di Alberto Calleo (Bologna)

"Tarot Requiem" di Eugenia Carraro (Bologna)

Bologna Game Farm promuove lo sviluppo di videogiochi in Italia

Poker Monsters è un roguelite deckbuilder strategico nel quale i mostri escono in stile pop-up da un libro d'avventura. Mirror è un puzzle platform cooperativo minimalista con schermo condiviso in cui due giocatori navigano in ambienti speculari e devono raggiungere insieme la fine del livello aiutandosi.

Box Box Box! è un gioco single player gestionale in cui si gestisce una scuderia in un campionato di corse nel tentativo di vincere nel mezzo di continui imprevisti. Project: Ascesis è un horror puzzle game in prima persona in cui si viaggia dalla realtà a un metagioco ideato dalla moglie del protagonista.

In your light è una avventura narrativa 2D dark fantasy nella quale guidiamo un padre e suo figlio, che è legato a una strana Luce da usare per esplorare e risolvere puzzle. The Gaze è un altro horror in prima persona, nel quale il protagonista è non vedente e si deve esplorare l'ambiente tramite tatto, olfatto e gusto, che creano delle "immagini" temporanee dell'ambiente, mentre si sfrutta anche la componente sonora per esplorare.

A perfect location è un gioco horror nel quale si passa da una visuale dall'alto a una in prima persona: ci mette nei panni di un location scout ingaggiato da una casa di produzione di B-movie horror per fotografare un elenco di location per il loro prossimo film. I giocatori dovranno guidare fino ai luoghi indicati, scattare le foto richieste e consegnare il materiale. Infine, Tarot Requiem è un deckbuilding roguelike a turni ispirato ai tarocchi, tra Arcani Maggiori e Minori.

"Dopo cinque edizioni, tre regionali e due nazionali, Bologna Game Farm si conferma un progetto consolidato e di respiro nazionale che ha visto finora la selezione e accelerazione di 34 videogiochi, tra cui sei già rilasciati sul mercato e altri prossimi alla pubblicazione. Il ruolo del Comune di Bologna e della Regione come ideatori e orchestratori di questa iniziativa è fondamentale per attivare le relazioni e le sinergie fra tutti gli attori dell'ecosistema" dichiara Rosa Grimaldi, Delegata del Sindaco alle Industrie creative e culturali.