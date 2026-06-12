La magia dello Studio Ghibli a meno di 8€: Ni no Kuni Remastered in sconto su Instant Gaming

Rivivere la toccante avventura di Oliver e dei suoi compagni di viaggio non è mai stato così conveniente per la community PC. Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered si trova infatti al centro di un'importante promozione sulla piattaforma. Potete acquistare il titolo cliccando sul box posizionato in questa pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . Lo store propone una quota base di 6,39€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 7,80€ includendo l'imposta italiana al 22%. Rispetto al listino ufficiale di 50,00€, il ribasso mostrato sul sito è dell'87%, traducendosi in un risparmio dell'84,40% sulla spesa complessiva.

Una favola senza tempo firmata Level-5 e Studio Ghibli

Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered unisce la maestria dello sviluppo di Level-5 alle splendide animazioni curate dallo Studio Ghibli, accompagnate dalla leggendaria colonna sonora di Joe Hisaishi. Questa combinazione dà vita a un vero e proprio film d'animazione interattivo, capace di emozionare sia i nostalgici che hanno vissuto l'opera originale su PlayStation 3, sia chi si avvicina per la prima volta a questo vibrante universo fantastico.

La versione Remastered inclusa nel catalogo ottimizza l'esperienza originale introducendo un comparto grafico aggiornato, con supporto a risoluzioni superiori e prestazioni ancorate a 60 fotogrammi al secondo. Qui trovate la nostra recensione.

L'offerta attuale su Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered rappresenta un'ottima occasione per recuperare un capolavoro del genere JRPG, garantendo decine di ore di gioco e un sistema di cattura e addestramento delle creature profondo e appagante.