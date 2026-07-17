Svelati i dati di vendita di Starfield: Bethesda lo supporterà anche nel 2027

Il capo di Bethesda Todd Howard ha condiviso una nuova tabella di marcia per i prossimi anni di Bethesda Game Studios . Il piano include i remaster di Fallout 3 e New Vegas, oltre alla conferma che Fallout 5 è entrato in fase di preproduzione. Si parla di come The Elder Scrolls VI sia il progetto principale per lo studio , ma anche dei nuovi contenuti in arrivo per Starfield , come nuovi DLC e aggiornamenti previsti per il 2027.

Supporto continuo

"Con l'inizio del Terzo Anno, continueremo a espandere i Sistemi Colonizzati con nuove storie, miglioramenti mirati al gameplay e ulteriori aggiornamenti", ha scritto Howard nella nota. Nel 2027 sono previsti anche "nuovi contenuti Starborn". "Starfield resta una parte importante del nostro futuro", ha dichiarato.

Lo studio ha inoltre confermato che il gioco di ruolo spaziale del 2023, uscito su Xbox e PC e successivamente approdato su PS5 all'inizio di quest'anno, ha superato i 17 milioni di giocatori, che complessivamente hanno accumulato quasi un miliardo di ore di gioco.

Howard ha rivelato che oltre il 40% dei giocatori di Starfield ha personalizzato il gioco tramite le Creations realizzate dai fan, e che lo studio "continuerà a investire sui creatori, offrendo ai giocatori nuovi modi per rendere Starfield davvero loro".

"In tutta Bethesda Game Studios, stiamo costruendo il futuro di Fallout, The Elder Scrolls e Starfield", si legge nella parte conclusiva della tabella di marcia.