Starfield avrebbe venduto 140.000 copie su PS5 nella prima settimana dal lancio

Alinea Analytics ha annunciato che, secondo le sue stime, Starfield avrebbe venduto circa 140.000 copie in una settimana dal lancio su PlayStation 5.

Le parole dell'analista di Alinea

"Sebbene questi sarebbero numeri dignitosi per molti porting, non sono fantastici per la versione PS5 del più grande RPG Bethesda da un decennio (anche se, a parità di tempo dal lancio, sta vendendo più velocemente di altri titoli Xbox approdati sulla console negli ultimi sei mesi, ad eccezione di CoD)", ha spiegato Elliot.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Tuttavia, le vendite tiepide di Starfield su PS5 sollevano ovviamente dubbi sulla sostenibilità a lungo termine delle uscite multipiattaforma ritardate di Xbox (Starfield è arrivato su PS5 2,5 anni dopo le versioni Xbox/Steam)."

"Dal lancio su PS5 e dall'aggiornamento 'Rotte Libere' (Free Lanes) del 7 aprile, la versione Steam di Starfield ha venduto altre 55.000 copie (2,3 milioni di dollari di ricavi) allo stesso prezzo di 50 dollari. Questo ha spinto i ricavi totali di Starfield su Steam oltre il traguardo dei 200 milioni di dollari."

"Starfield aveva già piazzato 3,7 milioni di copie su Steam prima dell'uscita del porting PS5. E persino la versione Xbox ha venduto oltre un milione di copie nonostante la cannibalizzazione delle vendite da parte del Game Pass (8 milioni di persone lo hanno giocato tramite abbonamento). Il diagramma di Venn tra i potenziali acquirenti di Starfield su Xbox e gli abbonati al Game Pass è quasi un cerchio perfetto. Sono ricavi persi."

"Tutto sommato, Starfield ha superato i 300 milioni di dollari di ricavi su tutte le piattaforme. Si tratta di un enorme successo in senso assoluto. Ma, come accennavo all'inizio, nel contesto di un budget Bethesda e di un ciclo di sviluppo decennale, è probabile che Starfield abbia a malapena raggiunto il pareggio di bilancio. Ultimamente Xbox sta puntando tutto sulla redditività. Questo è in contrasto con il numero stagnante di abbonati al Game Pass e con un modello ad abbonamento che cannibalizza le vendite premium sulle console Xbox."

"Sinceramente, parte delle prestazioni inferiori alle aspettative di Starfield è dovuta al fatto che ha riproposto la solita formula, senza basarsi realmente sulle filosofie di design introdotte da Breath of the Wild ed Elden Ring, o persino da altri giochi spaziali. I giocatori hanno amato questi titoli."

"Personalmente mi sono divertito con Starfield. È un altro gioco Bethesda piuttosto buono. Per me è stato sufficiente, e forse lo sarebbe stato per tutti dieci anni fa, ma molti giocatori sono andati oltre. Questo si riflette nei nostri dati sul sentiment. I nostri dati suggeriscono che Crimson Desert, che si basa su alcuni degli elementi più sperimentali di Breath of the Wild, sia sulla buona strada per superare le copie totali vendute da Starfield entro la fine dell'anno."

"Ironia della sorte, questo non accadrebbe se Starfield fosse stato lanciato contemporaneamente su PS5 e non fosse stato incluso nel Game Pass su Xbox e PC. Mentre Sharma promette un ritorno al passato 'ribelle' di Xbox, accennando a esclusive e quant'altro, credo che per Microsoft sarà difficile convincere il mercato."

Infine, segnaliamo che Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere.