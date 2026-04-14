Before I Go è un metroidvania onirico e introspettivo, ora disponibile

Il titolo è ambientato in un mondo logorato e malato, dove ogni forma di vita appare sopraffatta da un'angoscia paralizzante. In questo scenario cupo e disperato, emerge una figura salvifica : un bambino misteriosamente immune al tormento che affligge il resto dell'esistenza. È proprio attorno a questa eccezione che prende forma un viaggio sospeso tra la realtà e un limbo disperato, carico di simbolismi e interrogativi esistenziali.

Se siete alla ricerca di un metroidvania dai temi profondi e introspettivi, vi segnaliamo la disponibilità di Before I Go di J's Labratory, un titolo che mescola il genere di Symphony of the Night a una forte visionarietà, intuibile già dal titolo.

Dettagli sul gioco

Stando alla descrizione ufficiale, l'opera si configura come una riflessione contemplativa sulla natura effimera della vita e sul senso dell'esistenza, invitando il giocatore a perdersi in un racconto enigmatico e stratificato. Il percorso narrativo, volutamente non convenzionale, affonda le sue radici in una tragedia emotiva reale, spingendo chi gioca a confrontarsi con delle paure profonde e con una realtà spesso difficile da accettare.

Dal punto di vista ludico, Before I Go è un action-platformer a scorrimento laterale che rielabora in chiave moderna gli elementi classici del genere. L'esperienza riesce a bilanciare nostalgia e innovazione, parlando sia agli appassionati della vecchia scuola sia a chi cerca meccaniche più contemporanee. Il gioco propone un mondo non lineare e onirico da esplorare, arricchito da uno stile artistico unico, caratterizzato da un'atmosfera inquietante e malinconica.

Se vi interessa, potete provare la demo su Steam prima di acquistarlo. Considerate che è stata recentemente aggiornata per riflettere la qualità della versione finale del gioco. Se vi interessa, è disponibile anche su Xbox, Nintendo Switch e PlayStation 5.