He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato, nuovo periodo di uscita

Mancava ormai poco al lancio, ma proprio nelle ore scorse l'editore Limited Run Games e il team di sviluppo Bitmap Bureau hanno annunciato che He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato, con il nuovo periodo di uscita ora previsto per l'estate.

Non c'è dunque una data di uscita precisa, ma quello che è certo è che il gioco non arriverà il 28 aprile come era stato annunciato in precedenza, bensì in un momento ancora da precisare all'interno di questa estate in arrivo, con lancio previsto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

A quanto pare, il gioco ha bisogno di ancora un po' di tempo per le ottimizzazioni finali, cosa che ha spinto lo studio a posticipare l'uscita in modo da assicurare la migliore qualità possibile.