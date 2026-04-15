He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato, nuovo periodo di uscita

Mancava ormai poco al lancio, ma proprio nelle ore scorse l'editore Limited Run Games e il team di sviluppo Bitmap Bureau hanno annunciato che He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction è stato rinviato, con il nuovo periodo di uscita ora previsto per l'estate.
Non c'è dunque una data di uscita precisa, ma quello che è certo è che il gioco non arriverà il 28 aprile come era stato annunciato in precedenza, bensì in un momento ancora da precisare all'interno di questa estate in arrivo, con lancio previsto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.
A quanto pare, il gioco ha bisogno di ancora un po' di tempo per le ottimizzazioni finali, cosa che ha spinto lo studio a posticipare l'uscita in modo da assicurare la migliore qualità possibile.
Più tempo per ottimizzare meglio
Per l'occasione, il team Bitmap Bureau ha pubblicato "Un messaggio speciale per gli eroici Guerrieri di Eternia", come riferito nell'intestazione, riferendosi ovviamente ai giocatori che attendono l'arrivo di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction.
"Ci stiamo avvicinando alla fase finale dello sviluppo di He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction", si legge nel messaggio, "Per garantire che ogni versione sia entusiasmante e stimolante per i fan di tutte le generazioni, è necessario dedicare più tempo allo sviluppo. Vi assicuriamo che potrete avventurarvi in Eternia in men che non si dica nei panni di He-Man, Teela, Man-At-Arms e She-Ra, in tutta la gloria dei giochi arcade!".
Non c'è dunque una data ma la promessa che il posticipo non dovrebbe essere troppo lungo, con il gioco previsto ora per questa estate. "He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction uscirà in versione digitale quest'estate su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC".
"Grazie per la vostra continua pazienza mentre ci prendiamo del tempo in più per perfezionare il gioco e offrire un'esperienza all'altezza dei fan. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai giocatori a Eternia, dove si uniranno a He-Man per difendere il pianeta da Skeletor".
Il gioco in questione è un picchiaduro a scorrimento a impostazione classica con grafica in 2D che riprende la tradizione del genere, composto da 12 livelli e incentrato interamente sulla serie dei Masters of the Universe, con vari personaggi giocabili.