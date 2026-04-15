Pragmata: il trailer di Otto presenta un nuovo personaggio e il doppiaggio in italiano

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Pragmata dedicato a Otto, un nuovo personaggio all'interno della storia, e che consente anche di apprezzare il doppiaggio in italiano che caratterizza il nuovo gioco d'azione in arrivo.

Manca veramente pochissimo al lancio di Pragmata, che ha la data di uscita fissata per il 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dunque è il momento per scoprire qualcosa di più sui misteri di questo strano mondo fantascientifico, e questo video può aiutare in questo senso.

Il trailer di Otto ha un carattere principalmente narrativo e illustra alcuni aspetti della storia di Pragmata, introducendo il personaggio in questione e svelando vari elementi che caratterizzano il mondo di gioco.