Pragmata: il trailer di Otto presenta un nuovo personaggio e il doppiaggio in italiano

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Pragmata dedicato a Otto, un nuovo personaggio all'interno della storia, e che consente anche di apprezzare il doppiaggio in italiano che caratterizza il nuovo gioco d'azione in arrivo.
Manca veramente pochissimo al lancio di Pragmata, che ha la data di uscita fissata per il 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dunque è il momento per scoprire qualcosa di più sui misteri di questo strano mondo fantascientifico, e questo video può aiutare in questo senso.
Il trailer di Otto ha un carattere principalmente narrativo e illustra alcuni aspetti della storia di Pragmata, introducendo il personaggio in questione e svelando vari elementi che caratterizzano il mondo di gioco.
Un gioco d'altri tempi
Otto è un Pragmata come Diana, ovvero un androide creato con la fibra lunica, il prezioso materiale trovato sulla Luna che è diventato di fondamentale importanza per lo progresso della civiltà umana ma che potrebbe avere a che fare con il mistero alla base della storia.
L'incontro con Otto è drammatico, e il trailer lo lascia intendere in maniera alquanto esplicita, tanto da poter essere considerato quasi uno spoiler sulla storia, in effetti.
È chiaro che, dopo l'incontro con Otto, Hugh e Diana ottengono un elemento fondamentale per portare avanti la loro missione contro IDUS, l'entità artificiale onnisciente che pare abbia preso il controllo della base lunare.
Il nuovo trailer ci consente anche di sentire il doppiaggio con le voci italiane applicato da Capcom a Pragmata, che sembra veramente di ottima fattura, oltre ad essere diventata una caratteristica decisamente preziosa nell'attuale mercato videoludico.
Dopo aver visto il trailer che racconta del legame fra Hugh e Diana, vediamo dunque anche questo nuovo video su Otto, mentre Pragmata si è dimostrato un notevole successo di critica, come dimostrato anche dalla nostra recensione linkata qui sopra.