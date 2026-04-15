Nintendo ha aggiornato l'app di GameCube alla versione 1.6.1 su Switch 2

Sembra che l'update in questione sia collegato specificamente al lancio di Pokémon XD: Tempesta Oscura , inserito il mese scorso all'interno del catalogo dei giochi retro provenienti da GameCube, il quale a quanto pare si è portato dietro alcuni bug.

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse un piccolo aggiornamento per l' app di GameCube su Nintendo Switch 2 , che porta il software alla versione 1.6.1 e introduce soprattutto alcune correzioni specifiche per il sistema di emulazione della console.

Risolti i problemi di Pokémon XD e non solo?

Il nuovo update 1.6.1 per l'app di GameCube su Nintendo Switch 2 dovrebbe proprio correggere questi problemi, consentendo dunque di tornare a giocare con maggiore tranquillità a Pokémon XD: Tempesta Oscura senza il rischio di perdere i progressi a causa di crash.

Non è chiaro su l'aggiornamento comporti altri cambiamenti, sebbene sia probabile che questo vada al di là di un semplice hotfix, ma come al solito Nintendo risulta alquanto parca di informazioni, dunque non siamo al corrente di ulteriori dettagli.

L'update dovrebbe avvenire automaticamente, ma nel caso può essere gestito manualmente premendo il tasto + e selezionando "aggiornamento software", cosa che dovrebbe far partire il piccolo download in questione, che richiede pochi secondi di scaricamento e installazione.

Per il resto, pochi giorni fa sono arrivati altri titoli retro per gli abbonati a Nintendo Switch Online, con tre giochi classici tra i quali anche Pac-Man.