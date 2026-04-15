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Nintendo ha aggiornato l'app di GameCube alla versione 1.6.1 su Switch 2

Gli abbonati a Nintendo Switch Online possono effettuare in queste ore l'aggiornamento dell'app di GameCube per Switch 2, molto utile per chi gioca a Pokémon XD: Tempesta Oscura.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/04/2026
Il controller Gamecube per Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse un piccolo aggiornamento per l'app di GameCube su Nintendo Switch 2, che porta il software alla versione 1.6.1 e introduce soprattutto alcune correzioni specifiche per il sistema di emulazione della console.

Sembra che l'update in questione sia collegato specificamente al lancio di Pokémon XD: Tempesta Oscura, inserito il mese scorso all'interno del catalogo dei giochi retro provenienti da GameCube, il quale a quanto pare si è portato dietro alcuni bug.

In effetti, alcune segnalazioni emerse online riportavano il fatto che il gioco poteva incappare in alcuni crash durante alcune circostanze, che potevano causare anche la perdita di dati salvati.

Risolti i problemi di Pokémon XD e non solo?

Il nuovo update 1.6.1 per l'app di GameCube su Nintendo Switch 2 dovrebbe proprio correggere questi problemi, consentendo dunque di tornare a giocare con maggiore tranquillità a Pokémon XD: Tempesta Oscura senza il rischio di perdere i progressi a causa di crash.

Non è chiaro su l'aggiornamento comporti altri cambiamenti, sebbene sia probabile che questo vada al di là di un semplice hotfix, ma come al solito Nintendo risulta alquanto parca di informazioni, dunque non siamo al corrente di ulteriori dettagli.

Pokémon XD: Tempesta Oscura è ora disponibile su Nintendo Switch Online per gli abbonati Pokémon XD: Tempesta Oscura è ora disponibile su Nintendo Switch Online per gli abbonati

L'update dovrebbe avvenire automaticamente, ma nel caso può essere gestito manualmente premendo il tasto + e selezionando "aggiornamento software", cosa che dovrebbe far partire il piccolo download in questione, che richiede pochi secondi di scaricamento e installazione.

Per il resto, pochi giorni fa sono arrivati altri titoli retro per gli abbonati a Nintendo Switch Online, con tre giochi classici tra i quali anche Pac-Man.

#Nintendo
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