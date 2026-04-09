C'è anche Pac-Man tra i tre giochi classici aggiunti ad aprile all'abbonamento Nintendo Switch Online

Nintendo ha svelato i tre giochi aggiunti al catalogo del NES ad aprile per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online . Si tratta di Mendel Palace, Pac-Man e The Tower of Druaga , per la gioia di chi ama gli arcade puri. Come sempre, l'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione di un trailer che mostra i tre giochi in azione.

I giochi

Immaginiamo che Pac-Man non abbia bisogno di presentazioni. Comunque sia, per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del classico dei classici, in cui bisogna divorare pillole, o pac-dot, dentro dei labirinti, evitando di essere mangiati dai fantasmi.

Mendel Palace è decisamente meno famoso di Pac-Man, pur essendo stato sviluppato da Game Freak: fu pubblicato nel 1989 / 1990 e ha come protagonista Bon-Bon, la cui migliore amica, Candy, è rimasta intrappolata in un sogno. Per salvarla, dovrà superare vari livelli eliminando i giocattoli nemici con una tecnica speciale: ribaltare i pannelli del pavimento per farli sbattere con forza contro le pareti. Alcuni pannelli hanno anche effetti speciali che permettono di completare i livelli più rapidamente.

The Tower of Druaga, infine, è un nome che sicuramente sarà noto agli appassionati di giochi di ruolo d'azione, considerando che viene considerato uno dei prototipi del genere. Controllando l'eroe GIL, bisogna scalare un'alta torre. In ogni piano bisogna trovare la chiave nascosta, evitando trappole e nemici, quindi attraversare la porta che conduce al piano successivo. L'obiettivo? Salvare l'amata KI.

Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento valido per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, che permette di giocare online, dà accesso a più di 190 giochi classici e offre vantaggi esclusivi sui prodotti di Nintendo.

Costa 1,67 euro al mese per la versione liscia (19,99 euro l'anno), o 3,34 euro per la versione con Pacchetto Aggiuntivo (39,99 euro l'anno), che aggiunge titoli classici di console più moderne come Nintendo 64 o GameCube.