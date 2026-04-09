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Aggiornati i dati di vendita di Mortal Kombat 1, che sono cresciuti molto

Netherrealm Studios ha aggiornato i dati di vendita di Mortal Kombat 1, che si conferma essere uno dei picchiaduro più venduti di questa generazione.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/04/2026
Una colpo andato a segno in Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1
Mortal Kombat 1
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Quanto ha venduto finora Mortal Kombat 1? L'ultimo dato pubblico, risalente allo scorso agosto, parlava di 6,2 milioni di copie, ma ora l'account ufficiale ha pubblicato un aggiornamento, vantando ben 8 milioni di copie vendute. Si tratta di 1,8 milioni di copie in più acquistate in meno di un anno.

Perché è un dato importante

La crescita delle vendite di Mortal Kombat 1 è particolarmente rilevante, perché mostrano la vitalità della serie, messa in discussione dopo la fine prematura del supporto, dovuto a risultati sotto le aspettative dell'editore, Warner Bros. Games, da anni in crisi e attualmente in via di acquisizione da parte di Paramount.

Il post su X con i dati di vendita
Il post su X con i dati di vendita

Siamo lontani dalle vendite stellari di Mortal Kombat 11, che ha superato i quindici milioni, ma è comunque un risultato importante in vista dei rischi legati alla nuova proprietà, che probabilmente andrà a razionalizzare i costi e a tagliare i rami secchi della Warner attuale.

Mortal Kombat 1: la recensione della rinascita picchiaduro di NetherRealm Mortal Kombat 1: la recensione della rinascita picchiaduro di NetherRealm

Inoltre, fa un certo effetto vedere come un titolo capace di vendere 8 milioni di copie non venga considerato un grande successo al giorno d'oggi, che se vogliamo è il sintomo di problemi più grandi che riguardano l'intera industria, dopata da numeri fuori scala, impossibili da sostenere sul lungo periodo.

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