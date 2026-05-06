Un nuovo Mortal Kombat è in sviluppo, conferma Ed Boon rispondendo alle voci su Injustice 3

La conferma su un nuovo capitolo della serie videoludica è arrivata in una delle interviste che Ed Boon ha concesso nel suo tour promozionale sul film di Mortal Kombat 2 , in arrivo proprio in questi giorni al cinema, e potrebbe effettivamente essere un po' viziata dal fatto che questo rappresenta l'argomento principale della discussione.

NetherRealm punta tutto su Mortal Kombat?

In effetti, quando nel 2021 sono iniziate le discussioni sul nuovo Injustice, Ed Boon aveva assicurato che il team era ancora "pienamente impegnato nel supporto di Mortal Kombat 1 per un lungo periodo in futuro", ma questo venne interrotto solo otto mesi dopo.

La decisione di Warner Bros. di concludere i contenuti su Mortal Kombat 1 ha generato un certo malcontento nella community, ma non è escluso che questa interruzione possa aver portato il team a concentrarsi su un nuovo capitolo.

Questo potrebbe effettivamente sfruttare la scia del ritorno della serie al cinema, sebbene le tempistiche non sarebbero comunque coincidenti. "Stiamo sicuramente seguendo un nuovo gioco di Mortal Kombat", ha riferito Boon, "e ne faremo sicuramente altri, dunque ci sono molte cose che bollono in pentola e non solo per quanto riguarda i videogiochi, ma anche altri media", ha spiegato, "Dunque avremo molti grandi annunci da fare a breve".

Nei giorni scorsi abbiamo visto che le prime impressioni sul film di Mortal Kombat 2 sono positive, mentre Warner Bros. aveva aggiornato il mese scorso i dati di vendita di Mortal Kombat 1, cresciuti molto e arrivati a 8 milioni di copie.