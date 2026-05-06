I preordini di Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 stanno andando "estremamente bene"

Intervistato dal portale spagnolo Nintenduo, Hamaguchi ha spiegato che il team considera fondamentale l'arrivo di Rebirth su Switch 2, così da permettere ai giocatori Nintendo di mettersi rapidamente in pari con chi ha già seguito la serie su altre piattaforme, mantenendo alto l'interesse in vista della terza e ultima parte della trilogia .

La Parte 3 potrebbe non uscire contemporaneamente su tutte le piattaforme

"Ritengo che l'uscita di Rebirth sia molto importante per permettere ai giocatori di Switch 2 di mettersi in pari con l'ultimo capitolo della serie", ha dichiarato Hamaguchi. "Dal momento che siamo riusciti a pubblicare Remake e Rebirth su Switch 2 con un buon ritmo, l'interesse è stato alto e i preorder stanno andando estremamente bene. Soprattutto, sono davvero felice di essere riusciti a portare questa serie ai fan Nintendo nel modo che meritano."

Nonostante i risultati molto incoraggianti, Hamaguchi ha precisato che non è ancora stato deciso se Final Fantasy 7 Remake Parte 3 arriverà in contemporanea su tutte le piattaforme oppure con una pubblicazione scaglionata, così da garantire la migliore esperienza possibile su ciascun sistema.

"Stiamo valutando seriamente quale tipo di calendario di uscita e quale formato siano i migliori per il franchise e per i giocatori in vista del lancio del terzo capitolo", ha aggiunto. "Non si tratta semplicemente di decidere cosa esce prima o dopo: vogliamo prendere questa decisione pensando a ciò che è meglio per la serie nel suo complesso. Qualunque sarà la scelta finale, il nostro obiettivo è creare un formato che i nuovi fan della serie Remake percepiscano come la migliore opzione possibile. Questo impegno non cambierà."

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S a partire dal 3 giugno.