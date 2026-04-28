Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile con una demo su Nintendo Switch 2 e Xbox

Square Enix ha pubblicato oggi a sorpresa una demo di Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S che consente di provare i primi due capitoli della seconda parte dello spettacolare remake.

Gli eventuali progressi effettuati all'interno della demo potranno inoltre essere trasferiti nella versione completa del gioco, laddove si decidesse di acquistarla: come probabilmente già saprete, sarà disponibile a partire dal prossimo 3 giugno.

Non è finita qui: gli utenti che avranno modo di provare la demo di Final Fantasy 7 Rebirth e manterranno il salvataggio potranno riscattare due speciali ricompense: un kupo charm, omaggio ai celebri Moogle, e un survival set contenente degli oggetti curativi extra.

Come detto, la versione dimostrativa consentirà di giocare i primi due capitoli della campagna, ripercorrendo dunque i ricordi di Cloud e raggiungendo il villaggio di Kalm dopo la fuga da Midgar, dando il via alla vera esplorazione del mondo di gioco.