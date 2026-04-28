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Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile con una demo su Nintendo Switch 2 e Xbox

Square Enix ha lanciato oggi, a sorpresa, una demo gratuita di Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S che consente di provare il gioco e mantenere i progressi nella versione completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/04/2026
Sephiroth e Cloud in Final Fantasy 7 Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
Final Fantasy VII Rebirth
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Square Enix ha pubblicato oggi a sorpresa una demo di Final Fantasy 7 Rebirth per Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S che consente di provare i primi due capitoli della seconda parte dello spettacolare remake.

Gli eventuali progressi effettuati all'interno della demo potranno inoltre essere trasferiti nella versione completa del gioco, laddove si decidesse di acquistarla: come probabilmente già saprete, sarà disponibile a partire dal prossimo 3 giugno.

Non è finita qui: gli utenti che avranno modo di provare la demo di Final Fantasy 7 Rebirth e manterranno il salvataggio potranno riscattare due speciali ricompense: un kupo charm, omaggio ai celebri Moogle, e un survival set contenente degli oggetti curativi extra.

Il celebre bar di Tifa di Final Fantasy VII apre i battenti a Tokyo Il celebre bar di Tifa di Final Fantasy VII apre i battenti a Tokyo

Come detto, la versione dimostrativa consentirà di giocare i primi due capitoli della campagna, ripercorrendo dunque i ricordi di Cloud e raggiungendo il villaggio di Kalm dopo la fuga da Midgar, dando il via alla vera esplorazione del mondo di gioco.

Grande curiosità per la versione Nintendo Switch 2

Sappiamo che Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 già ha colpito positivamente Digital Foundry, ma la demo ci darà l'opportunità di toccare con mano questa versione del gioco e verificare come gira sulla console ibrida giapponese.

Gli sviluppatori sono inevitabilmente scesi a compromessi per portare questa esperienza su Nintendo Switch 2, ma grazie a tecnologie come il DLSS probabilmente anche questa conversione finirà per dare grandi soddisfazioni agli appassionati della saga.

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