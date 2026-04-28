Apple MacBook Air 13" con chip M5 è su Amazon al minimo: ancora più potente e funzionale

Il MacBook Air da 13" con il chip M5 è su Amazon a 1.599 € rispetto al prezzo consigliato di 1.749 €, permettendoti di risparmiare il 9%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Ancora più funzionale

Prima di tutto, specifichiamo che la versione proposta è nella colorazione celeste, con 24 GB di RAM e nella taglia da 1 TB. Questa configurazione non prevede l'alimentatore, quindi riceverai direttamente il MacBook Air M5. Il chip M5 offre prestazioni ancora più potenti e fluide, permettendoti di sfruttare appieno il multitasking e i flussi di lavoro creativi. A contribuire sono il potente Neural Engine e la GPU di nuova generazione con Neural Accelerator, mentre Apple Intelligence facilita le tue attività principali, che si tratti di scrivere, creare e tanto altro ancora.

Apple MacBook Air e connettività

Il MacBook Air offre fino a 18 ore di autonomia e il display Liquid Retina offre immagini estremamente nitide e immersive. Nel complesso si tratta di un prodotto decisamente imperdibile, se sei alla ricerca di dispositivi affidabili e di alta qualità.