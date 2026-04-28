I voti di Aphelion sono contrastanti, si va dal 4 al 9 per il gioco di Don't Nod

Aphelion ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale, che ha espresso valutazioni numeriche che vanno dal 4 al 9 per il nuovo gioco sviluppato da Don't Nod, disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Impulsegamer - 9

DayOne - 8,5

DualShockers - 8,5

Worth Playing - 8,5

COGconnected - 8

GameGrin - 7

CGMagazine - 7

TechRadar Gaming - 7

TheXboxHub - 7

Xbox Achievements - 7

Shacknews - 7

Multiplayer.it - 6,5

GameMAG - 6

Gameliner - 6

Checkpoint Gaming - 5,5

Gamereactor - 5

GamingTrend - 4,5

GamesRadar+ - 4

Come si può vedere, il numero che ricorre più spesso nella lista rientra nell'orbita del 7, dunque probabilmente anche in questo caso la verità sta nel mezzo, al di là delle opinioni più entusiastiche e di quelle più negative.