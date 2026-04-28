I voti di Aphelion sono contrastanti, si va dal 4 al 9 per il gioco di Don't Nod

Aphelion ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale, che ha espresso valutazioni numeriche che vanno dal 4 al 9 per il nuovo gioco sviluppato da Don't Nod, disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
- Impulsegamer - 9
- DayOne - 8,5
- DualShockers - 8,5
- Worth Playing - 8,5
- COGconnected - 8
- GameGrin - 7
- CGMagazine - 7
- TechRadar Gaming - 7
- TheXboxHub - 7
- Xbox Achievements - 7
- Shacknews - 7
- Multiplayer.it - 6,5
- GameMAG - 6
- Gameliner - 6
- Checkpoint Gaming - 5,5
- Gamereactor - 5
- GamingTrend - 4,5
- GamesRadar+ - 4
Come si può vedere, il numero che ricorre più spesso nella lista rientra nell'orbita del 7, dunque probabilmente anche in questo caso la verità sta nel mezzo, al di là delle opinioni più entusiastiche e di quelle più negative.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Aphelion abbiamo descritto l'ultima fatica dello studio francese come un'esperienza discreta, che intrattiene piacevolmente ma senza brillare davvero, né sul piano della trama né su quello del gameplay.
Nello specifico, abbiamo apprezzato la direzione e alcuni momenti della trama, davvero toccanti, ma si tratta un po' di eccezioni rispetto a una norma fatta di scelte generiche, meccaniche prive di profondità e una generale tendenza alla ripetizione.
Caratteristiche che difficilmente consentiranno ad Aphelion di ritagliarsi il giusto spazio in un momento storico così complicato e competitivo, dominato dalle produzioni più importanti e con determinati standard qualitativi.