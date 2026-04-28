Dai pur splendidi Remember Me e Banishers: Ghosts of New Eden , ai meno riusciti, ma non per questo totalmente privi di fascino, Jusant e Tell Me Why , la storia è più o meno sempre la stessa. In tantissimi, giustamente, apprezzano ciò che fa DON'T NOD, ma al di là di Life is Strange , nessuno dei suoi giochi ha saputo conquistare fama e successo. Purtroppo, anche Aphelion non fa che confermare questa regola sfortunata . Non è un pessimo titolo, beninteso, ma vista l'agguerrita concorrenza dei recenti Pragmata e Saros , non è nemmeno così scontato che saprà ritagliarsi quantomeno l'attenzione degli amanti di fantascienza. Chissà ne la presenza al lancio su Game Pass riuscirà a dargli la visibilità che merita.

C'è dell'altro, tuttavia. Perché il viaggio interplanetario di Ariane e Thomas , i due protagonisti, certifica e in qualche modo fotografa l'operato dello studio francese nei suoi quasi venti anni di storia. Pur ostentando un invidiabile e lodevole coraggio nel destreggiarsi tra generi e stili visivi differenti, allo sviluppatore è spesso mancata una spolveratina di magia in più per regalarci dei capolavori indiscutibili, apprezzabili da un ampissimo pubblico.

Aphelion ha ereditato più di un gene dalle opere sopracitate, un elenco di film, romanzi e videogiochi che qualsiasi appassionato di fantascienza dovrebbe quanto meno conoscere, punti di riferimento che tratteggiano a grandi linee il tipo di esperienza e la storia veicolata dalla produzione di DON'T NOD .

Interstellar, ovviamente. Ma anche 2001: Odissea Nello Spazio, Mission to Mars e The Martian. Sul fronte letterario, invece, domina la produzione di Stanisław Lem: L'Invincibile su tutti, ma anche Il Pianeta del Silenzio e un pizzico di Solaris. Guardando ai nostri amati videogiochi, la fonte d'ispirazione, nonché metro di paragone, non può che essere il bellissimo Deliver Us Mars , titolo mai troppo citato quando si parla di avventure ambientate tra le stelle.

Il peso della responsabilità, il dolore del cuore

Poco a sorpresa, il pianeta Terra è condannato. L'inquinamento estremo ha causato il surriscaldamento dell'atmosfera con il conseguente, incontrollato e catastrofico innalzamento del livello dei mari. L'umanità è costretta ad un continuo esodo e mentre la popolazione si assottiglia, anche le zone abitabili diminuiscono progressivamente.



Il nostro pianeta, tuttavia, in Aphelion non è altro che una lontanissima eco, un'immagine sbiadita e dai contorni indefiniti, a cui ci si può parzialmente e saltuariamente accostare tra i dialoghi e i documenti reperibili durante l'avventura. Il gioco, difatti, trascina lo spettatore a spedizione già abbondantemente avviata, sul punto di entrare nel vivo a poche migliaia di chilometri dall'atmosfera di Persephone. L'equipaggio della Hope-01 si sta dirigendo al confine estremo del Sistema Solare con un unico compito: dimostrare che la terraformazione di questo lontanissimo pianeta sia possibile e che possa diventare la nuova casa dell'umanità. Si tratta di una missione di ricognizione con un equipaggio limitato a due soli membri: i già citati Ariane e Thomas, specialisti incaricati di atterrare, analizzare le potenzialità della Sorgente, misteriosa fonte d'energia e di calore, per poi ripartire e tornare a casa con tutti i dati del caso. Purtroppo, per i due coraggiosi astronauti le cose si mettono male già pochi secondi dopo aver abbandonato il menu principale. La navicella, infatti, viene gravemente danneggiata entrando nell'atmosfera del pianeta e un caotico atterraggio non solo li separa, ma vede anche il grave ferimento di Thomas.

Senza voler fare troppe anticipazioni sulla trama, a livello narrativo sono due i pilastri che sorreggono l'intreccio: l'esplorazione dei misteri che sono celati da Persephone e l'amore, sofferto, che lega Ariane e Thomas.



La missione è entrata nel vivo solo da pochi secondi e già tutto è andato allo scatafascio

In entrambi i casi, la storia si sviluppa attraverso monologhi, documenti ritrovati in giro per l'ambientazione, deduzioni degli stessi protagonisti. Lo svolgimento della missione vero e proprio, che cercherà in qualche modo di venire a capo delle reali potenzialità della Sorgente, regala pochissimi slanci davvero degni di nota. Si cercano risposte e dettagli più per ricostruire la situazione sulla Terra, che per svelare un mistero già piuttosto chiaro sin dall'inizio o quasi. Manca un reale colpo di scena finale, qualcosa che doni brio a una trama che, soprattutto per chi mastica fantascienza da qualche anno, mostra il fianco a troppi cliché e situazioni già viste.

Ben più interessante, e meglio scritto, è il rapporto che lega Ariane e Thomas. Il loro consumato e controverso legame, sviluppandosi a distanza, culmina in un paio di momenti davvero toccanti e commoventi. Da questo punto di vista, il termine di paragone più prossimo è proprio Interstellar, con i due tesi tra il peso della responsabilità della missione assegnata e un sentimento troppo spesso sacrificato per un bene più alto. Anche in questo caso, tuttavia, i picchi sono numericamente contenuti, fin troppo disciolti in un'avventura paradossalmente troppo lunga, sebbene la longevità dell'avventura, che non ha alcun motivo per essere rigiocata dopo aver raggiunto i titoli di coda, superi di pochissimo le dieci ore totali.

Inospitale, freddo, privo di ossigeno, eppure Persephone sa regalare scorci di tutto rispetto

Il comparto narrativo, ad ogni modo, si inserisce in un più ampio contesto artistico di tutto rispetto, che si è avvalso della collaborazione con l'Ente Spaziale Europeo per rendere il tutto ancora più verosimile. Persephone, con le sue tempeste di ghiaccio e le sue profonde depressioni, regala scorci estremamente evocativi. La regia digitale si esibisce spesso in carrellate suggestive. Il comparto grafico si avvale di texture di ottima fattura e animazioni facciali sufficientemente ben realizzate. Il doppiaggio, solo in inglese, è ottimo e la colonna sonora, pur componendosi di pochi brani, riesce ad accompagnare perfettamente l'azione su schermo, con un paio di temi magistralmente orchestrati.

Non c'è nulla che non funzioni sul fronte artistico e non mancano dei picchi degni di nota. Purtroppo, questi momenti memorabili sono troppo pochi e annacquati da un'esperienza globalmente poco graffiante.