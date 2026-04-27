Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda parte di aprile, da Aphelion a Final Fantasy 5

Tante novità sono emerse in questi giorni nel mondo di Xbox, derivanti in gran parte dalla linea impostata dalla nuova CEO della divisione, Asha Sharma, a partire dal clamoroso abbassamento di prezzo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass, una manovra che non si vede spesso nell'ambito dei servizi in abbonamento. Nonostante i cambiamenti in atto, l'organizzazione delle uscite è rimasta praticamente immutata e, come da tradizione, ci troviamo dunque a fare la consueta panoramica sui giochi in arrivo nella seconda parte di aprile su Game Pass. A dire il vero, diversi dei titoli menzionati in questa ondata erano stati già annunciati con quella precedente, dunque ci troviamo soprattutto ad aggiornare quell'elenco con una manciata di giochi molto interessanti in arrivo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, ma questo si conferma un periodo alquanto ricco per gli abbonati.

Proprio in questi giorni sono arrivati Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, il nuovo gioco di Poncle che si è già dimostrato un altro fenomeno in linea con la serie, e il titolo first party Kiln da parte di Double Fine, ma entrambi erano stati presentati nell'articolo precedente sui giochi previsti per la prima parte di aprile, dunque passiamo direttamente a quelli successivi.

Tra questi troviamo il debutto di Aphelion, la nuova avventura narrativa di Don't Nod, a rappresentare una delle novità di maggior rilievo di questa fine del mese. Bisogna peraltro riportare una rettifica sui giochi destinati a lasciare il catalogo a fine aprile, considerando che Dragon Ball Xenoverse 2 sembra non far più parte dell'elenco e dovrebbe dunque continuare ad essere disponibile anche dopo il 30 aprile. Nel frattempo, ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass costano meno adesso, con un abbassamento di prezzo giunto in concomitanza con la rimozione dei nuovi Call of Duty al lancio, novità accolta con un certo entusiasmo dagli utenti.