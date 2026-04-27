Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda parte di aprile, da Aphelion a Final Fantasy 5

Tante novità sono emerse in questi giorni nel mondo di Xbox, derivanti in gran parte dalla linea impostata dalla nuova CEO della divisione, Asha Sharma, a partire dal clamoroso abbassamento di prezzo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass, una manovra che non si vede spesso nell'ambito dei servizi in abbonamento. Nonostante i cambiamenti in atto, l'organizzazione delle uscite è rimasta praticamente immutata e, come da tradizione, ci troviamo dunque a fare la consueta panoramica sui giochi in arrivo nella seconda parte di aprile su Game Pass. A dire il vero, diversi dei titoli menzionati in questa ondata erano stati già annunciati con quella precedente, dunque ci troviamo soprattutto ad aggiornare quell'elenco con una manciata di giochi molto interessanti in arrivo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, ma questo si conferma un periodo alquanto ricco per gli abbonati.
Proprio in questi giorni sono arrivati Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, il nuovo gioco di Poncle che si è già dimostrato un altro fenomeno in linea con la serie, e il titolo first party Kiln da parte di Double Fine, ma entrambi erano stati presentati nell'articolo precedente sui giochi previsti per la prima parte di aprile, dunque passiamo direttamente a quelli successivi.
Tra questi troviamo il debutto di Aphelion, la nuova avventura narrativa di Don't Nod, a rappresentare una delle novità di maggior rilievo di questa fine del mese. Bisogna peraltro riportare una rettifica sui giochi destinati a lasciare il catalogo a fine aprile, considerando che Dragon Ball Xenoverse 2 sembra non far più parte dell'elenco e dovrebbe dunque continuare ad essere disponibile anche dopo il 30 aprile. Nel frattempo, ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass costano meno adesso, con un abbassamento di prezzo giunto in concomitanza con la rimozione dei nuovi Call of Duty al lancio, novità accolta con un certo entusiasmo dagli utenti.
Aphelion - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 aprile (Ultimate, PC)
La nuova creatura di Don't Nod arriva su Game Pass direttamente al lancio e rappresenta sicuramente una delle novità più interessanti di questa mandata. Aphelion è, nello stile tipico del team francese, un'avventura fortemente incentrata sulla narrazione, che mette in scena una storia decisamente diversa dal solito, andando ad esplorare il genere fantascientifico.
La storia racconta l'epopea di Ariane e Thomas, due astronauti protagonisti di una missione disperata alla scoperta del pianeta Persephone ai confini del sistema solare, identificato come possibile nuova casa per gli umani in fuga da una Terra ormai inabitabile. La spedizione Hope-01 incontra però molti più problemi del previsto, costringendo i due esploratori spaziali a una lotta per la sopravvivenza sul pianeta ghiacciato, cercando di ricongiungersi e poi trovare un modo per uscire dalla situazione disperata. Aphelion si presenta piuttosto radicato nella realtà scientifica e tecnologica dell'esplorazione spaziale, tanto da aver contato su una partnership con l'Agenzia Spaziale Europea che ha fornito consulenza agli sviluppatori.
Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) - PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
Senza troppo clamore, Ubisoft sta rilanciando una serie storica con Heroes of Might & Magic: Olden Era, che segna di fatto il ritorno di un franchise molto amato sulle scene a distanza di anni, riprendendo le sue tradizioni strategiche.
Ad aggiungere ulteriore interesse all'evento c'è il fatto che verrà lanciato direttamente su Game Pass, sebbene in accesso anticipato. Allacciandosi alle radici della serie, il gioco è uno strategico a turni che ci pone al controllo di una fazione all'interno di un affascinante mondo dotato di una sua lore e caratterizzato da un'estetica piuttosto peculiare. Come spiegato nel nostro provato, Heroes of Might and Magic: Olden Era è un nuovo capitolo che si svolge nel continente di Jadame, sul pianeta Enroth, menzionato, ma mai esplorato prima d'ora dalla serie, portandoci ad esplorare un mondo fantasy vivace e colorato, pieno di meraviglie e minacce, nel quale costruire magnifiche capitali, radunare enormi eserciti e affrontare epiche battaglie tattiche tra eroi e creature mitiche. Può essere affrontato in solitaria attraverso una nuova campagna, varie mappe singole e scenari praticamente infiniti generati casualmente, oppure è possibile prendere parte a battaglie in varie modalità multiplayer.
Sledding Game (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
Altro lancio diretto all'interno del catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass è quello di Sledding Game, un gioco interamente costruito su multiplayer e interazioni sociali sulla neve.
Protagonisti sono varie tozze creature di difficile definizione, che si ritrovano tutte insieme all'interno di un'ampia mappa innevata dove poter prendere parte a diverse attività. Principalmente, Sledding Game si incentra su varie tipologie di corsa giù per i pendii della montagna, a bordo di slittini o vari mezzi utilizzabili per scivolare sulla neve (ma anche semplicemente rotolando giù per le discese), ma alle gare possono aggiungersi anche altre situazioni. C'è la possibilità di prendere parte a momenti più puramente sociali intorno al falò, dedicarsi ai numerosi mini-game presenti, esplorare le montagne fino a incontrare yeti e altre strane sorprese e, in generale, divertirsi con altri giocatori in giro per la vasta ambientazione. I punti guadagnati con gare e trick spettacolari possono essere investiti per personalizzare l'aspetto del proprio personaggio e renderlo ancora più folle, incrementando il tasso di stranezza generale.
TerraTech Legion - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
Bullet hell e costruzioni formano un misto esplosivo in TerraTech Legion, uno sparatutto a base di veicoli fantascientifici che unisce diverse meccaniche di gioco per creare un'esperienza alquanto originale e in grado di dare grandi soddisfazioni a chi ha la giusta inclinazione.
Nel gioco possiamo costruire il nostro veicolo da distruzione mettendo insieme una grande quantità di pezzi differenti, con la possibilità di sbloccarne altri e potenziare progressivamente i progetti, per poi lanciarci all'interno di arene strapiene di nemici. L'editor profondo, ma intuitivo consente di costruire veicoli agganciando i pezzi uno all'altro, scegliendo le tipologie di movimento, le corazze, le celle di energia e ovviamente le armi da piazzare sopra il nostro mezzo, con un sistema che ricorda il Lego. Il passo successivo è ovviamente lanciare il veicolo così costruito sul campo di battaglia, e qui TerraTech Legion assume le sembianze di uno sparatutto "bullet hell" più classico, in cui guidiamo il nostro mezzo fra nugoli di nemici investendoli in velocità e sparando a 360 gradi, con grande soddisfazione.
Gli arrivi e le partenze della seconda parte di aprile 2026
Disponibili su Game Pass dal 21 aprile
- Little Rocket Lab - Cloud, Xbox e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Vampire Crawlers - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 21 aprile (Ultimate, PC)
- Kiln - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 23 aprile (Ultimate, PC)
- Aphelion - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 28 aprile (Ultimate, PC)
- Trepang2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 29 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Heroes of Might & Magic: Olden Era (Game Preview) - PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
- Sledding Game (Game Preview) - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
- TerraTech Legion - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 30 aprile (Ultimate, PC)
- Final Fantasy V - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 5 maggio (Ultimate, Premium, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 30 aprile
- Citizen Sleeper (Console, PC, Cloud)
- Creatures of Ava (Console, PC, Cloud)
- Endless Legend 2 (PC)
- Goat Simulator (Console, PC, Cloud)
- Goat Simulator: Remastered (Console, PC, Cloud)
- Hunt: Showdown 1896 (Console, PC, Cloud)
- Revenge of the Savage Planet (Console, PC, Cloud)
- NHL 24 (Console)