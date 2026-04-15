Xbox Game Pass: un'occhiata ai tanti giochi della prima metà di aprile, con Hades 2, Replaced e Kiln

Si prospetta un mese alquanto ricco sul fronte Game Pass, a giudicare da questa prima infornata di giochi in arrivo ad aprile. Non è ancora il momento delle grosse produzioni interne, in attesa del lancio di Forza Horizon 6 che avverrà il mese prossimo, ma ci sono già alcune novità assolute molto importanti e attese, come Hades 2, Replaced e Kiln.
Prima di passare alla rassegna dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di aprile, ricordiamo i giochi che lasceranno il catalogo a fine mese e segnaliamo anche che i primi giochi del mese sono stati già presentati con la seconda ondata di marzo, ovvero Clair Obscur: Expedition 33 su Game Pass Premium e Final Fantasy IV su tutti i tier.
Totalmente a sorpresa, alla fine di marzo è comparsa anche la bizzarra avventura-simulazione di consegne Easy Delivery Co., aggiunta silenziosamente al catalogo, con tutti i suoi misteri. Infine, tra gli aggiornamenti di aprile evidenziamo anche l'arrivo di DayZ e Warhammer Vermintide 2 all'interno del catalogo Essential.
Replaced - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 14 aprile (Ultimate, PC)
L'altra novità di maggior rilievo della prima parte di aprile è Replaced, un action adventure in forma di platform che è atteso ormai da anni ed è finalmente pronto per essere lanciato su Game Pass Ultimate.
Sad Cat Studios lo definisce un action platform cinematografico 2,5D "retro-futuristico" ambientato in un'America degli anni ottanta alternativa, segnata da una catastrofe nucleare e dall'avvento delle mega-corporazioni. Una di queste, la Phoenix Corporation, è quella che controlla Phoenix City, che fa da sfondo alla storia di R.E.A.C.H., un'IA intrappolata in un corpo umano, che si ritrova a dover combattere per scoprire gli oscuri segreti dietro la sua stessa creazione. Quello che colpisce immediatamente in questo gioco, come riferito anche nel nostro provato di Replaced, è la sua splendida caratterizzazione grafica che gioca con la grafica 2D in pixel art raggiungendo nuovi livelli di spettacolarità, ma anche sul fronte del gameplay sono tanti gli elementi di interesse, tra varie possibilità di movimento, interazione con lo scenario e combattimento.
EA Sports NHL 26 - Cloud e Xbox Series X|S, 16 aprile (Ultimate)
Gli appassionati di hockey forse non saranno molti dalle nostre parti, ma possono comunque accedere ora, attraverso Xbox Game Pass Ultimate, alla maggiore simulazione ufficiale dello sport in questione con EA Sports NHL 26, introdotta nel vault di EA Play e, di conseguenza, disponibile anche per gli utenti del livello più alto dell'abbonamento Microsoft.
Sviluppato da EA Vancouver, il nuovo capitolo della lunga serie (nientemeno che il 35° della storia) rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso ultra-trentennale. La simulazione è basata sulla nuova tecnologia ICE-Q 2.0, evoluzione diretta del motore presentato in NHL 25 e integra il sistema NHL EDGE che traccia i dati per una gestione più realistica dei giocatori e del comportamento di pattini e disco sul ghiaccio. Questo comporta non solo animazioni, collisioni e comportamenti alquanto realistici, ma anche basati sulle caratteristiche dei giocatori reali, rilevati in base alla licenza ufficiale NHL.
Vampire Crawlers - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 21 aprile (Ultimate, PC)
Vampire Survivors è diventato ormai un fenomeno globale, e questo ha portato alla creazione di una sorta di universo incentrato sullo strano mondo ideato da Poncle.
Da questo deriva il nuovo Vampire Crawlers, che si presenta in effetti come un'esperienza piuttosto differente dall'originale, pur condividendone diverse caratteristiche a partire dall'ambientazione e dalla particolare caratterizzazione grafica. In questo caso abbiamo a che fare con una struttura più vicina all'RPG con combattimenti a turni, costruita su una meccanica da deck builder, ovvero incentrata sulla raccolta e l'uso di carte da gioco che corrispondono a specifiche abilità, sempre con gli elementi roguelike che caratterizzano anche gli altri titoli della "serie". In questo caso, inoltre, il tutto è inquadrato con una visuale in prima persona che richiama i classici dungeon crawler, costruendo dunque un titolo decisamente diverso dal solito, che ci incuriosisce davvero molto, considerando anche l'abilità di Poncle nel creare meccaniche irresistibili, come riferito anche nel nostro provato dedicato.
Kiln - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 23 aprile (Ultimate, PC)
La rassegna si chiude con una novità proveniente direttamente da Xbox Game Studios: si tratta di Kiln, gioco che si presenta molto interessante già solo per il fatto di essere la nuova produzione di Double Fine.
A dire il vero non sappiamo precisamente cosa aspettarci da questo titolo, visto che è un'esperienza senza precedenti. Il team di Tim Schafer si conferma una vera e propria fucina di idee anche in questo caso, proponendo un gioco che viene definito un power-fantasy sulla ceramica, che ci richiede di costruire al tornio dei personaggi-vasellame e poi lanciarli in battaglia all'interno di varie mappe. È un titolo principalmente multiplayer incentrato sugli scontri all'interno di arene, ma i combattenti hanno l'aspetto di vasi, brocche o qualsiasi oggetto in ceramica possa essere creato al tornio, e sfruttano le caratteristiche di cui li dotiamo in sede di costruzione. Insomma, Kiln non è proprio un gioco di facile definizione, ma sembra assicurare una bella dose di follia e divertimento, soprattutto in multiplayer.
Gli arrivi e le partenze della prima parte di aprile 2026
Disponibili su Game Pass dal 2 aprile
- Clair Obscur: Expedition 33 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 2 aprile (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- Final Fantasy IV - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 7 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Endless Legend 2 (Game Preview) - PC, 8 aprile (ora su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- FBC: Firebreak - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 aprile (ora su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Planet Coaster 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 9 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Tiny Bookshop - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 10 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Football Manager 26 - PC, 13 aprile (ora su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Hades 2 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Replaced - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 14 aprile (Ultimate, PC)
- The Thaumaturge - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 14 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 16 aprile (ora anche su Premium, già disponibile su Ultimate e PC)
- EA Sports NHL 26 - Cloud e Xbox Series X|S, 16 aprile (Ultimate)
- Call of Duty: Modern Warfare - Cloud, Xbox e PC, 17 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Little Rocket Lab - Cloud, Xbox e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Sopa: Tale of the Stolen Potato - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC)
- Vampire Crawlers - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 21 aprile (Ultimate, PC)
- Kiln - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 23 aprile (Ultimate, PC)
Non più disponibili su Game Pass dal 15 aprile
- Ashen (Cloud, Console e PC)
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console e PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, Console, and PC)
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, and PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)