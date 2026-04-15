Xbox Game Pass: un'occhiata ai tanti giochi della prima metà di aprile, con Hades 2, Replaced e Kiln

Si prospetta un mese alquanto ricco sul fronte Game Pass, a giudicare da questa prima infornata di giochi in arrivo ad aprile. Non è ancora il momento delle grosse produzioni interne, in attesa del lancio di Forza Horizon 6 che avverrà il mese prossimo, ma ci sono già alcune novità assolute molto importanti e attese, come Hades 2, Replaced e Kiln. Prima di passare alla rassegna dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass nella prima parte di aprile, ricordiamo i giochi che lasceranno il catalogo a fine mese e segnaliamo anche che i primi giochi del mese sono stati già presentati con la seconda ondata di marzo, ovvero Clair Obscur: Expedition 33 su Game Pass Premium e Final Fantasy IV su tutti i tier. Xbox Game Pass svela i giochi in arrivo nella seconda parte di marzo, tra novità e grossi titoli Totalmente a sorpresa, alla fine di marzo è comparsa anche la bizzarra avventura-simulazione di consegne Easy Delivery Co., aggiunta silenziosamente al catalogo, con tutti i suoi misteri. Infine, tra gli aggiornamenti di aprile evidenziamo anche l'arrivo di DayZ e Warhammer Vermintide 2 all'interno del catalogo Essential.

DayZ - PC, 8 aprile (ora su PC, già presente su Ultimate, Premium ed Essential) Forse il survival per antonomasia, DayZ arriva infine anche nell'abbonamento PC dopo essere stato presente per anni negli altri livelli a partire da Essential. Esplorazione in DayZ Può essere considerato un po' il capostipite del genere nel senso moderno, anche se la sua genesi è stata decisamente lunga. Essendo rimasto fedele alla sua idea originale di sopravvivenza nuda e cruda in una mappa enorme e poco densa, il titolo, nato come interessante mod della simulazione militare Arma 2, risulta molto spartano rispetto ad altri giochi simili, ma il fascino del survival estremo e del suo grande mondo aperto è rimasto comunque intatto. Il meccanismo è quello più classico possibile: ogni giocatore parte con tre oggetti casuali nell'inventario in un punto della mappa da 225 km quadrati e da lì deve partire alla ricerca di provviste, acqua, armi e veicoli per cercare di sopravvivere all'apocalisse zombie.

Endless Legend 2 (Game Preview) - PC, 8 aprile (ora su Premium, già presente su Ultimate e PC) Il fronte degli strategici su Game Pass si arricchisce di Endless Legend 2 anche su PC, dopo il lancio direttamente all'interno del servizio in abbonamento su Ultimate avvenuto lo scorso settembre. Una mappa in Endless Legend II Si tratta di un gioco di strategia 4X in stile fantasy in cui conduciamo fazioni molto diverse tra loro verso la costruzione di grandi imperi e l'evoluzione della propria civiltà nel tempo. Nulla di particolarmente inedito ma con particolarità derivate dall'ambientazione fantasy e fazioni davvero variegate, che si riflettono in unità uniche e strutture anche molto differenti tra loro. In un mondo in cui eventi catastrofici hanno devastato l'ordine delle cose, si apre la possibilità di forgiare il proprio dominio portando la civiltà scelta a controllare aree sempre più ampie, scoprendo anche gli oscuri segreti del pianeta. Sviluppato da Amplitude Studios, autori di Humankind, Endless Legend 2 promette di evolvere ulteriormente quanto di buono fatto con il primo capitolo, come dimostrato anche nel nostro provato.

FBC: Firebreak - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 8 aprile (ora su Premium, già presente su Ultimate e PC) Dopo il lancio nel catalogo Ultimate, FBC: Firebreak arriva anche su Premium, sebbene il titolo di Remedy arrivi in uno stato non proprio ottimale sul fronte della popolazione di giocatori online. Una complicata situazione da gestire in FBC: Firebreak Si tratta di uno sparatutto in prima persona a carattere multiplayer cooperativo che riprende l'ambientazione di Control e ci pone nei panni dell'unità Firebreak, ovvero un gruppo di versatili combattenti ed esploratori che sono chiamati a gestire le situazioni più pericolose e inaspettate che possono verificarsi nell'area del Bureau, che possono essere tante e variegate. Come spiegato nella nostra recensione di FBC: Firebreak, le anomalie sono all'ordine del giorno all'interno dell'FBC e gli agenti dell'unità Firebreak devono essere pronti a tutto, trovandosi a gestire situazioni che piegano la realtà e aprono la porta su dimensioni diverse e decisamente strane, come abbiamo avuto modo di vedere anche in Control.

Planet Coaster 2 - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 9 aprile (Ultimate, Premium, PC) Frontier Development si è ormai ricavata uno spazio importante nella nicchia delle simulazioni gestionali, fra costruzioni di vario tipo e in particolare di parchi tematici, e Planet Coaster 2 rappresenta, in un certo senso, l'apoteosi di questo approccio. Un variopinto parco giochi in Planet Coaster 2 Nel gioco ci troviamo a elaborare i parchi giochi più ampi, vari ed estremi che possano venire in mente a qualsiasi giostraio in grado di sognare veramente in grande, con particolare attenzione ai roller coaster, veri protagonisti di queste strutture. In sostanza, come riferito nella nostra recensione di Planet Coaster 2, il gioco porta all'estrema conseguenza la filosofia alla base di Roller Coaster Tycoon e simili, consentendo di costruire e personalizzare ogni singolo elemento di un enorme parco tematico e poi gestirne tutti gli aspetti, che vanno dalla progettazione delle attrazioni al bilancio, con una grande quantità di attività a cui prendere parte e parametri da tenere sotto controllo.

Tiny Bookshop - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 10 aprile (Ultimate, Premium, PC) Tra le tante simulazioni e i gestionali presenti su Game Pass probabilmente ne mancava una dedicata alle librerie. Tale lacuna viene finalmente riempita con Tiny Bookshop, che rappresenta peraltro un'esperienza molto particolare. Una delle configurazioni della libreria in riva al mare di Tiny Bookshop Sarebbe forse fuorviante ridurre questo bizzarro gioco di Neoludic Games a un semplice gestionale, perché presenta una narrazione ben sviluppata come una vera e propria avventura, che tuttavia comprende anche diversi elementi legati alla gestione della libreria. L'idea principale è di "lasciare tutto alle spalle e aprire una piccola libreria in riva al mare", che è un punto di partenza davvero molto interessante, in grado di dare il via a un'esperienza "cozy" e ricca di dinamiche diverse, in cui il tessuto narrativo del gioco stesso si somma ai racconti dei libri da vendere e alle storie del protagonista e dei clienti.

Hades 2 - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 14 aprile (Ultimate, Premium, PC) Sicuramente una delle introduzioni più importanti di questa infornata, Hades 2 arriva su Xbox direttamente nel catalogo di Game Pass, curiosamente anche su Premium oltre che su Ultimate, a rimarcare il notevole valore anche della sottoscrizione intermedia. Melinoe in un dialogo di Hades 2 Secondo molti, compresa la nostra recensione di Hades 2, siamo di fronte all'action roguelite migliore di questi anni, sebbene la questione sia dibattuta vista la quantità di giochi di questo tipo di alto profilo usciti anche di recente. È certo comunque che il nuovo capitolo della serie ad ambientazione mitologica di Supergiant fa leva sulle già ottime caratteristiche del predecessore per proporre un'esperienza di gioco ancora più raffinata, raggiungendo picchi davvero impressionanti nel suo percorso fino all'Olimpo. Hades 2 è un concentrato di gameplay irresistibile, in grado di sfruttare al massimo le caratteristiche tipiche del roguelite con una progressione che lo rende davvero difficile da mollare.

Replaced - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 14 aprile (Ultimate, PC) L'altra novità di maggior rilievo della prima parte di aprile è Replaced, un action adventure in forma di platform che è atteso ormai da anni ed è finalmente pronto per essere lanciato su Game Pass Ultimate. Sad Cat Studios lo definisce un action platform cinematografico 2,5D "retro-futuristico" ambientato in un'America degli anni ottanta alternativa, segnata da una catastrofe nucleare e dall'avvento delle mega-corporazioni. Una di queste, la Phoenix Corporation, è quella che controlla Phoenix City, che fa da sfondo alla storia di R.E.A.C.H., un'IA intrappolata in un corpo umano, che si ritrova a dover combattere per scoprire gli oscuri segreti dietro la sua stessa creazione. Quello che colpisce immediatamente in questo gioco, come riferito anche nel nostro provato di Replaced, è la sua splendida caratterizzazione grafica che gioca con la grafica 2D in pixel art raggiungendo nuovi livelli di spettacolarità, ma anche sul fronte del gameplay sono tanti gli elementi di interesse, tra varie possibilità di movimento, interazione con lo scenario e combattimento.

The Thaumaturge - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 14 aprile (Ultimate, Premium, PC) Ambientato nella Varsavia del 1905, The Thaumaturge è un RPG con visuale isometrica che ha per protagonista Wiktor Szulski, un "taumaturgo" alle prese con diversi casi che lo portano ad esplorare varie zone della città e infilarsi anche in una notevole serie di problemi. Un angolo di Varsavia in The Thaumaturge Szulski è un uomo dotato di un dono particolare che è contemporaneamente anche un notevole peso, alle prese con vari eventi sulle tumultuose strade di Varsavia del ventesimo secolo. Il protagonista è dotato del tocco taumaturgico, che si tramanda nella sua famiglia da secoli e che lo porta ad essere al centro di una serie di eventi. Difficile inserire The Thaumaturge in un genere ben preciso, visto che spazia dall'avventura narrativa all'RPG, ma è sicuramente vicino a Disco Elysium come impostazione e stile generale. Si tratta di un titolo dotato di una notevole scrittura, che ci trasporta in una situazione alquanto diversa dal solito sul fronte videoludico, come spiegato anche nella nostra recensione di The Thaumaturge.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Cloud, Xbox Series X|S e PC, 16 aprile (ora anche su Premium, già disponibile su Ultimate e PC) Dopo anni di voci di corridoio, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è stato infine lanciato con un lancio a sorpresa proprio nel momento del suo annuncio, avvenuto il 22 aprile 2025 e messo a disposizione subito su Game Pass Ultimate. Cyrodiil ricostruita in Unreal Engine 5 in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Un anno dopo, l'atteso rifacimento del classico RPG Bethesda arriva anche nell'abbonamento Premium, consentendo a un pubblico ancora più ampio di godersi la Cyrodiil interamente ricostruita in Unreal Engine 5, pur sulla base del vecchio motore Gamebryo. Il gioco è praticamente lo stesso che sconvolse il mondo videoludico due decenni fa, con una nuova veste grafica e alcune variazioni applicate al gameplay, comprensivo anche delle espansioni Knights of the Nine e Shivering Isles. L'impostazione da RPG open world in prima persona è un grande classico della scuola Bethesda, che torna qui nella sua interpretazione più classica, sebbene con un aspetto tutto nuovo. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

EA Sports NHL 26 - Cloud e Xbox Series X|S, 16 aprile (Ultimate) Gli appassionati di hockey forse non saranno molti dalle nostre parti, ma possono comunque accedere ora, attraverso Xbox Game Pass Ultimate, alla maggiore simulazione ufficiale dello sport in questione con EA Sports NHL 26, introdotta nel vault di EA Play e, di conseguenza, disponibile anche per gli utenti del livello più alto dell'abbonamento Microsoft. Un momento di gioco in NHL 26 Sviluppato da EA Vancouver, il nuovo capitolo della lunga serie (nientemeno che il 35° della storia) rappresenta un ulteriore passo avanti nel suo percorso ultra-trentennale. La simulazione è basata sulla nuova tecnologia ICE-Q 2.0, evoluzione diretta del motore presentato in NHL 25 e integra il sistema NHL EDGE che traccia i dati per una gestione più realistica dei giocatori e del comportamento di pattini e disco sul ghiaccio. Questo comporta non solo animazioni, collisioni e comportamenti alquanto realistici, ma anche basati sulle caratteristiche dei giocatori reali, rilevati in base alla licenza ufficiale NHL.

Call of Duty: Modern Warfare - Cloud, Xbox e PC, 17 aprile (Ultimate, Premium, PC) Continua l'integrazione della serie Activision nel catalogo di Game Pass, in questo caso con l'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare, che rappresenta in effetti il quarto capitolo della saga di Modern Warfare dopo il celeberrimo Call of Duty 4. Un momento di battaglia in Call of Duty: Modern Warfare Il rilancio di questo filone, avvenuto nel 2019, è stato piuttosto apprezzato dai giocatori, e il titolo in questione è in grado di proporre ancora un'ottima campagna e modalità multiplayer ancora utilizzate online, nonostante sia ormai uscito da parecchio tempo. Anzi, proprio di recente il gioco ha ottenuto una nuova spinta di popolarità grazie ad alcuni sconti consistenti applicati tra PC e console, cosa che ha rivitalizzato un multiplayer che, dopo sette anni dall'uscita, era ormai semi-spento. In ogni caso, anche solo per i contenuti single player può valere la pena dare un'occhiata a questo Call of Duty: Modern Warfare, nel caso non ci abbiate già giocato in passato.

Little Rocket Lab - Cloud, Xbox e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC) La fascinazione per l'automazione ha trovato di recente un nuovo sbocco nei videogiochi, portando al fiorire di un intero sotto-genere basato sulla costruzione di fabbriche automatizzate e micromanagement, nel quale possiamo inserire anche questo particolare Little Rocket Lab. Amicizia e automazione in Little Rocket Lab Anche in questo caso si tratta di creare meccanismi e processi di produzione automatica di vari prodotti, utilizzando nastri trasportatori e macchinari concatenati in modo da portare alla trasformazione di varie risorse in elementi utili alla costruzione o al sostentamento di strutture. La particolarità qui è data dalla caratterizzazione in stile anime, con grafica 2D pixellata che richiama lo stile classico dell'estetica a 16-bit, in grado di dare un'identità molto spiccata a questo gioco. In Little Rocket Lab troviamo le caratteristiche del micromanagement, l'automazione delle attività ed elementi in stile sandbox, tutti collegati verso l'obiettivo finale di costruire un'astronave per realizzare il sogno di famiglia della protagonista Morgan.

Sopa: Tale of the Stolen Potato - Cloud, Xbox, Handheld e PC, 21 aprile (ora anche su Premium, già presente su Ultimate e PC) Dopo il lancio nel catalogo Ultimate, il bizzarro Sopa: Tale of the Stolen Potato arriva anche su Premium. Il meraviglioso mondo di Sopa Si tratta di una strana avventura che inizia da una situazione apparentemente normalissima: la nonna chiede a Miho di portarle una patata per cucinare la zuppa, ma quando il ragazzino mette piede nella dispensa si ritrova catapultato in un fantastico mondo sconosciuto, nel quale dovrà rintracciare i passi del misterioso viaggiatore che l'ha preceduto per poter ritrovare la strada di casa e, già che c'è, scoprire anche i vari misteri di questa strana ambientazione. Sopa: Tale of the Stolen Potato è un action adventure in terza persona con grafica in 3D, dotato di una magica atmosfera che ci trasporta dentro una sorta di fiaba per bambini, seguendo la grande avventura di Miho che, alla ricerca della propria casa, finisce con l'essere coinvolto in numerose questioni da risolvere. Il tutto dotato anche di un certo spirito tra umorismo e racconto di formazione, che dà l'impressione di vivere una sorta di film Pixar in prima persona.

Vampire Crawlers - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 21 aprile (Ultimate, PC) Vampire Survivors è diventato ormai un fenomeno globale, e questo ha portato alla creazione di una sorta di universo incentrato sullo strano mondo ideato da Poncle. L'inquadratura di Vampire Crawlers ricorda i classici dungeon crawler Da questo deriva il nuovo Vampire Crawlers, che si presenta in effetti come un'esperienza piuttosto differente dall'originale, pur condividendone diverse caratteristiche a partire dall'ambientazione e dalla particolare caratterizzazione grafica. In questo caso abbiamo a che fare con una struttura più vicina all'RPG con combattimenti a turni, costruita su una meccanica da deck builder, ovvero incentrata sulla raccolta e l'uso di carte da gioco che corrispondono a specifiche abilità, sempre con gli elementi roguelike che caratterizzano anche gli altri titoli della "serie". In questo caso, inoltre, il tutto è inquadrato con una visuale in prima persona che richiama i classici dungeon crawler, costruendo dunque un titolo decisamente diverso dal solito, che ci incuriosisce davvero molto, considerando anche l'abilità di Poncle nel creare meccaniche irresistibili, come riferito anche nel nostro provato dedicato.

Kiln - Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC, 23 aprile (Ultimate, PC) La rassegna si chiude con una novità proveniente direttamente da Xbox Game Studios: si tratta di Kiln, gioco che si presenta molto interessante già solo per il fatto di essere la nuova produzione di Double Fine. Vasi e pentolami pronti alla battaglia in Kiln A dire il vero non sappiamo precisamente cosa aspettarci da questo titolo, visto che è un'esperienza senza precedenti. Il team di Tim Schafer si conferma una vera e propria fucina di idee anche in questo caso, proponendo un gioco che viene definito un power-fantasy sulla ceramica, che ci richiede di costruire al tornio dei personaggi-vasellame e poi lanciarli in battaglia all'interno di varie mappe. È un titolo principalmente multiplayer incentrato sugli scontri all'interno di arene, ma i combattenti hanno l'aspetto di vasi, brocche o qualsiasi oggetto in ceramica possa essere creato al tornio, e sfruttano le caratteristiche di cui li dotiamo in sede di costruzione. Insomma, Kiln non è proprio un gioco di facile definizione, ma sembra assicurare una bella dose di follia e divertimento, soprattutto in multiplayer.