Replaced sta ricevendo dei voti generalmente positivi dalla critica

Dopo anni di attesa, l'action narrativo Replaced è disponibile ed è stato ben accolto dalla critica, che gli sta tributando dei giudizi mediamente positivi, nonostante qualche eccezione.

In generale, Replaced ha ricevuto voti tra il 9,5 e l'8, ad eccezione per un 10 e per alcuni voti sotto all'8 (attualmente solo 5 e nessuno sotto al 6). La media voto indicata da OpenCritic è di 80, quindi parliamo di un gioco considerato generalmente ottimo, con i critici che parlano di un lato narrativo molto forte, per un thriller cyberpunk che merita il tempo del giocatore.