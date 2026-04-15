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Replaced sta ricevendo dei voti generalmente positivi dalla critica

Replaced è ormai disponibile e la critica lo sta plaudendo, anche se non mancano alcune voci più critiche.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/04/2026
La copertina di Replaced
Replaced
Replaced
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Dopo anni di attesa, l'action narrativo Replaced è disponibile ed è stato ben accolto dalla critica, che gli sta tributando dei giudizi mediamente positivi, nonostante qualche eccezione.

In generale, Replaced ha ricevuto voti tra il 9,5 e l'8, ad eccezione per un 10 e per alcuni voti sotto all'8 (attualmente solo 5 e nessuno sotto al 6). La media voto indicata da OpenCritic è di 80, quindi parliamo di un gioco considerato generalmente ottimo, con i critici che parlano di un lato narrativo molto forte, per un thriller cyberpunk che merita il tempo del giocatore.

I voti

Le recensioni più critiche parlano di qualche bug di troppo e additano proprio il lato narrativo come un problema, perché avrebbe ricevuto più cura di altri aspetti dell'esperienza, che risulterebbero meno a fuoco.

Detto questo, è arrivato il momento dei voti. Vediamo l'elenco completo di quelli ricevuti finora da Replaced.

Replaced è disponibile su PC, Xbox e Game Pass: trailer di lancio per il peculiare gioco cyberpunk Replaced è disponibile su PC, Xbox e Game Pass: trailer di lancio per il peculiare gioco cyberpunk
  • ZdobywcyGier.eu: 10 / 10
  • Gaming Boulevard: 9.5 / 10
  • EvelonGames: 9.5 / 10
  • República DG: 9.2 / 10
  • GamingTrend: 90 / 100
  • ThreeTwoPlay: 4.5 / 5
  • VDGMS: 9 / 10
  • Gamer Social Club: 9 / 10
  • DayOne: 9 / 10
  • 4News.it: 9 / 10
  • Game8: 86 / 100
  • Niche Gamer: 8.5 / 10
  • Digitale Anime: 8.5 / 10
  • Just Play it: 8.5 / 10
  • GamePro: 82 / 100
  • TheGamer: 4 / 5
  • AltChar: 80 / 100
  • Console-Tribe: 80 / 100
  • Digitec Magazine: 4 / 5
  • KonsoliFIN: 4 / 5
  • Kakuchopurei: 80 / 100
  • Loot Level Chill: 8 / 10
  • One More Game: 8 / 10
  • GAMES.CH: 80%
  • IGN Italy: 7.5 / 10
  • SavePoint Gaming: 7 / 10
  • TechRaptor: 6.5 / 10
  • GRYOnline.pl: 6 / 10
  • Gameliner: 3 / 5
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