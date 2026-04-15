Replaced sta ricevendo dei voti generalmente positivi dalla critica

Dopo anni di attesa, l'action narrativo Replaced è disponibile ed è stato ben accolto dalla critica, che gli sta tributando dei giudizi mediamente positivi, nonostante qualche eccezione.
In generale, Replaced ha ricevuto voti tra il 9,5 e l'8, ad eccezione per un 10 e per alcuni voti sotto all'8 (attualmente solo 5 e nessuno sotto al 6). La media voto indicata da OpenCritic è di 80, quindi parliamo di un gioco considerato generalmente ottimo, con i critici che parlano di un lato narrativo molto forte, per un thriller cyberpunk che merita il tempo del giocatore.
I voti
Le recensioni più critiche parlano di qualche bug di troppo e additano proprio il lato narrativo come un problema, perché avrebbe ricevuto più cura di altri aspetti dell'esperienza, che risulterebbero meno a fuoco.
Detto questo, è arrivato il momento dei voti. Vediamo l'elenco completo di quelli ricevuti finora da Replaced.
- ZdobywcyGier.eu: 10 / 10
- Gaming Boulevard: 9.5 / 10
- EvelonGames: 9.5 / 10
- República DG: 9.2 / 10
- GamingTrend: 90 / 100
- ThreeTwoPlay: 4.5 / 5
- VDGMS: 9 / 10
- Gamer Social Club: 9 / 10
- DayOne: 9 / 10
- 4News.it: 9 / 10
- Game8: 86 / 100
- Niche Gamer: 8.5 / 10
- Digitale Anime: 8.5 / 10
- Just Play it: 8.5 / 10
- GamePro: 82 / 100
- TheGamer: 4 / 5
- AltChar: 80 / 100
- Console-Tribe: 80 / 100
- Digitec Magazine: 4 / 5
- KonsoliFIN: 4 / 5
- Kakuchopurei: 80 / 100
- Loot Level Chill: 8 / 10
- One More Game: 8 / 10
- GAMES.CH: 80%
- IGN Italy: 7.5 / 10
- SavePoint Gaming: 7 / 10
- TechRaptor: 6.5 / 10
- GRYOnline.pl: 6 / 10
- Gameliner: 3 / 5